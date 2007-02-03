به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی حوزه هنری استان تهران اعلام کرد سلسله برنامه های تماشاخانه یک در نظر دارد ضمن پخش فیلم‌های برجسته کارگردانان، آثار تولیدی را به لحاظ ساختارشناسی و فیلم‌شناسی مورد نقد و بررسی قرار دهد.



تاکنون در تماشاخانه یک آثاری از امیر نادری، داریوش مهرجویی، رسول ملاقلی‌پور، کمال تبریزی، بهمن قبادی، احمدرضا معتمدی، ابراهیم حاتمی‌کیا، احمدرضا درویش، بهمن فرمان‌‌آرا، مجید مجیدی و علی حاتمی به نمایش درآمده است. علاقمندان برای حضور در این برنامه می‌توانند یکشنبه 15 بهمن ماه از ساعت 13 تا 16 به حوزه هنری مرکز کرج مراجعه کنند.

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