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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۹:۲۷

کارنامه کیمیایی در حوزه هنری کرج نقد و بررسی می‌شود

کارنامه مسعود کیمیایی با نمایش فیلم سینمایی "رد پای گرگ" در برنامه تماشاخانه یک مرکز کرج حوزه هنری استان تهران نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی حوزه هنری استان تهران اعلام کرد سلسله برنامه های تماشاخانه یک در نظر دارد ضمن پخش فیلم‌های برجسته کارگردانان، آثار تولیدی را به لحاظ ساختارشناسی و فیلم‌شناسی مورد نقد و بررسی قرار دهد.

تاکنون در تماشاخانه یک آثاری از امیر نادری، داریوش مهرجویی، رسول ملاقلی‌پور، کمال تبریزی، بهمن قبادی، احمدرضا معتمدی، ابراهیم حاتمی‌کیا، احمدرضا درویش، بهمن فرمان‌‌آرا، مجید مجیدی و علی حاتمی به نمایش درآمده است. علاقمندان برای حضور در این برنامه می‌توانند یکشنبه 15 بهمن ماه از ساعت 13 تا 16 به حوزه هنری مرکز کرج مراجعه کنند.
کد مطلب 443071

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