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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۰

در شیراز؛

فاز نخست کتاب‌های یک صفحه ای بهزیستی رونمایی شد

فاز نخست کتاب‌های یک صفحه ای بهزیستی رونمایی شد

شیراز- ۴۸ عنوان کتاب با موضوع پیش گیری از آسیب های اجتماعی در قالب ۱۸۰۰ مجموعه در فاز نخست رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میرعظیمی مولف کتاب های یک صفحه ای در آیین رونمایی این آثار که پیش از ظهر دوشنبه در بهزیستی فارس برگزار شد، گفت: پیدا کردن آدم هایی که انرژی بگذارند و از فعالیت های فرهنگی به ویژه در زمینه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی حمایت کنند کیمیا است.
وی با توجه به رونمایی ۴۸ عنوان کتاب در زمینه پیش گیری از آسیب های اجتماعی عنوان کرد: تولید محتوای این آثار یک صفحه ای در سازمان بهزیستی انجام می شود و در نهایت محتوایی که کارشناسان این سازمان تولید می کنند، تبدیل به قصه می شود.
میرعظیمی که بانی طرح متروکتاب در شیراز است، افزود: ترویج کتاب و کتابخوانی وظیفه بهزیستی نیست اما این سازمان پا به میدان گذاشته تا به وسیله فرهنگ به توانمندسازی جامعه کمک کند.
وی در عین حال گفت: مترو کتاب از طرح هایی است که از ۲۵ فروردین ۹۵ تاکنون هر روز در مترو کتاب گذاری می شود و مردم از این طرح استقبال کردند. 
مولف کتاب های یک صفحه ای از تولید نسخه بریل کتاب یک صفحه ای خبر داد و گفت: از آنجا که کودکان نابینا فقط کتاب درسی و مذهبی دارند؛ در قالب تکنولوژی جدید ۴۸ عنوان کتاب یک صفحه ای تهیه شده اما هنوز در مسیر چاپ قرار نگرفته است درحالی که این آثار در زمینه داستان و نکات آموزنده است.
کد مطلب 4430723

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