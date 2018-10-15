به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی میرعظیمی مولف کتاب های یک صفحه ای در آیین رونمایی این آثار که پیش از ظهر دوشنبه در بهزیستی فارس برگزار شد، گفت: پیدا کردن آدم هایی که انرژی بگذارند و از فعالیت های فرهنگی به ویژه در زمینه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی حمایت کنند کیمیا است.

وی با توجه به رونمایی ۴۸ عنوان کتاب در زمینه پیش گیری از آسیب های اجتماعی عنوان کرد: تولید محتوای این آثار یک صفحه ای در سازمان بهزیستی انجام می شود و در نهایت محتوایی که کارشناسان این سازمان تولید می کنند، تبدیل به قصه می شود.

میرعظیمی که بانی طرح متروکتاب در شیراز است، افزود: ترویج کتاب و کتابخوانی وظیفه بهزیستی نیست اما این سازمان پا به میدان گذاشته تا به وسیله فرهنگ به توانمندسازی جامعه کمک کند.

وی در عین حال گفت: مترو کتاب از طرح هایی است که از ۲۵ فروردین ۹۵ تاکنون هر روز در مترو کتاب گذاری می شود و مردم از این طرح استقبال کردند.

مولف کتاب های یک صفحه ای از تولید نسخه بریل کتاب یک صفحه ای خبر داد و گفت: از آنجا که کودکان نابینا فقط کتاب درسی و مذهبی دارند؛ در قالب تکنولوژی جدید ۴۸ عنوان کتاب یک صفحه ای تهیه شده اما هنوز در مسیر چاپ قرار نگرفته است درحالی که این آثار در زمینه داستان و نکات آموزنده است.