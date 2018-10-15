مقاومت آماده هر گونه تجاوز احتمالی دشمن صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «زیاد نخاله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی در واکنش به تهدیدات اخیر مقامات رژیم صهیونیستی اظهار داشت: ما تهدیدات دشمن صهیونیستی را جدی می گیریم و از تمام اعضای مقاومت می خواهیم که برای مقابله با هر گونه تجاوز احتمالی آمادگی کامل داشته باشند.

وی با بیان این مطلب افزود: کشتار غیر نظامیان بیگناه در راهپیمایی بازگشت و در ایست های بازرسی کرانه باختری، جنایاتی است که مقاومت هرگز از آنها چشم پوشی نخواهد کرد.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته به جنبش حماس درخصوص تداوم راهپیمایی بازگشت در مرزهای نوارغزه و فلسطین اشغالی هشدار داد و اعلام کرد که تداوم این موضوع عواقب بدی را به همراه خواهد داشت.

در این پیام آمده است: حماس پیام اسرائیل را نفهمیده است لذا ما به روی آوردن به روش دیگر مواجهه با این جنبش نزدیک می شویم و این روش شامل ضربه های بسیار دردناک به حماس است.

وی در ادامه تهدیدات خود گفت که اگر جنبش حماس عقل سلیم داشته باشد باید راهپیمایی بازگشت در مرزهای نوارغزه و درگیری با صهیونیست ها را پایان دهد.

از زمان شروع راهپیمایی بازگشت که از ۳۰ مارس گذشته آغاز شده است بیش از ۲۰۰ فلسطینی به شهادت رسیده و قریب به ۲۰ هزار نفر دیگر زخمی شده اند.