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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۹

آژانس بین‎المللی انرژی اعلام کرد:

افزایش۴۰۰ هزار بشکه برای نفت اوپکی‌ها

افزایش۴۰۰ هزار بشکه برای نفت اوپکی‌ها

تقاضا برای نفت‌خام سازمان‌ کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۸ نسبت به سه ماه سوم آن، روزانه ۴۰۰ هزار بشکه افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رویترز نوشت: تقاضا برای نفت اوپک در سه ماه اول و دوم به ترتیب ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بوده که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سه ماه سوم و چهارم به ترتیب ۳۲ میلیون و ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز برسد.

بر اساس گزارش‎ ماهانه آژانس بین‎المللی انرژی در اکتبر ۲۰۱۹، میانگین تقاضا برای نفت اوپک در سال ۲۰۱۹، ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده است که ۴۰۰ هزار بشکه کمتر از سال ۲۰۱۸ است.

تقاضا برای نفت در سال ۲۰۱۹ نیز بر اساس این گزارش، با افزایش روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به ۱۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد.

کد مطلب 4430731

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