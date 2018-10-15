آب هشترود ناسالم است/ وجود آرسنیک در آب و تهدید سلامت عمومی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمزه امینی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: من صراحتاً اعلام می‌کنم که آب آشامیدنی هشترود دارای ماده خطرناکی بنام آرسنیک است و این ماده جان مردم هشترود را در آینده به خطر خواهد انداخت.

وی تأکید کرد: به خاطر همین کار سعی خواهیم کرد تا آب شرب هشترود را از سد کلقان تأمین کنیم.

عضو کمسیون اقتصادی مجلس در مورد راکد ماندن قطعه پنج اتوبان هشترود -مراغه نیز گفت: با تلاش‌هایی که با مسئولین ذی‌ربط انجام داده‌ایم، قرار بر این شده که با کمک دولت و بانک سپه و قرارگاه خاتم‌الانبیا هرچه سریع‌تر کار ساخت این مجموعه را آغاز کنیم.

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس در مورد تنها استخر هشترود نیز اظهار داشت: پیمانکار این طرح در حال کار و مرمت استخر است و تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی هزینه اختصاص‌یافته برای مرمت و بازسازی استخر را ۱۰میلیارد ریال عنوان کرد.

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی درباره cft نیز توضیح داد و افزود: این معاهده در پنج بند در صحن غیرعلنی مجلس مطرح شد و نمایندگان برای اینکه بهانه‌ای دست دشمن ندهند و آن‌ها نگویند که ایران این معاهده را قبول نمی‌کند با ۱۲۰رأی مخالف و۱۴۳رأی موافق تصویب شد.

وی متذکر شد: تصویب این معاهده هیچ‌گونه ضرر و زیانی برای کشور ندارد و هیچ جای نگرانی نیست و به ملت اطمینان می‌دهم که از این بابت هیچ‌گونه خطری ما را تهدید نمی‌کند.

امینی در پاسخ سؤال خبرنگاری که پرسید اگر شورای نگهبان این لایحه را برگشت دهد چه اتفاقی می‌افتد، گفت: اگر شورای نگهبان این لایحه را به مجلس عودت دهد با اصلاحاتی که انجام داده می‌شود، قضیه منتفی می‌شود.

این نماینده مجلس در مورد طرح فاضلاب مدرن نیز گفت: مشکل دفع فاضلاب در هشترود به یک معضل تبدیل‌شده است و بوی تعفن رودخانه آغبلاغ که از وسط شهر می‌گذرد باعث شده که مردم حاشیه این رودخانه اذیت شوند و بوی تعفن در فصل بهار و تابستان مردم را به ستوه می‌آورد، با هماهنگی‌هایی که دراین‌باره انجام‌گرفته شده است مبلغ ۴میلیارد به ساخت فاضلاب مدرن اختصاص داده‌شده است.