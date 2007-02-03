به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری چهارمین جشنواره سراسری فیلم 100 اعلام کرد این دوره از 950 هنرمند حاضر در جشنواره امسال 686 نفر مرد و 264 نفر زن و غلامرضا صدقی و حوراء فیاض با 13 سال سن کوچکترین شرکت‌کنندگان این دوره هستند.



494 فیلم با موضوع کرامت انسانی و ارزش‌های دینی، 302 فیلم با موضوع دفاع مقدس، 291 فیلم با موضوع هنر در اجتماع و صنعت و همچنین در بخش ویژه پیامبر اعظم (ص) 227 اثر به دبیرخانه سینمای ایده های نو رسیده که از این تعداد در قالب‌های مستند 666، داستانی 373، انیمیشن 216 و نماهنگ 59 اثر 100 ثانیه‌ای است.



184 اثر از حوزه هنری استان‌های مختلف کشور به دبیرخانه رسیده که یزد، تهران و خوزستان به ترتیب 60، 25 و 30 فیلم دارند و انجمن سینمای جوان با 27 اثر در این دوره جشنواره شرکت کرده است. فیلم های برگزیده چهارمین جشنواره سراسری فیلم 100 روزهای سوم و چهارم اسفند در سینما سپیده تهران و همزمان در مراکز پنج استان خوزستان، همدان، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری و گیلان به نمایش درمی‌آیند.

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