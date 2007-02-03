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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۹:۳۸

1314 فیلم در جشنواره فیلم 100 رقابت می‌کنند

چهارمین جشنواره فیلم 100 با عنوان "سینمای ایده‌های نو" میزبان 1314 اثر از 950 هنرمند با مضامین کرامت انسانی و ارزش‌های دینی، دفاع مقدس، هنر در اجتماع و صنعت و بخش ویژه پیامبر اعظم (ص) است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری چهارمین جشنواره سراسری فیلم 100 اعلام کرد این دوره از 950 هنرمند حاضر در جشنواره امسال 686 نفر مرد و 264 نفر زن و غلامرضا صدقی و حوراء فیاض با 13 سال سن کوچکترین شرکت‌کنندگان این دوره هستند.

494 فیلم با موضوع کرامت انسانی و ارزش‌های دینی، 302 فیلم با موضوع دفاع مقدس، 291 فیلم با موضوع هنر در اجتماع و صنعت و همچنین در بخش ویژه پیامبر اعظم (ص) 227 اثر به دبیرخانه سینمای ایده های نو رسیده که از این تعداد در قالب‌های مستند 666، داستانی 373، انیمیشن 216 و نماهنگ 59 اثر 100 ثانیه‌ای است.

184 اثر از حوزه هنری استان‌های مختلف کشور به دبیرخانه رسیده که یزد، تهران و خوزستان به ترتیب 60، 25 و 30 فیلم دارند و انجمن سینمای جوان با 27 اثر در این دوره جشنواره شرکت کرده است. فیلم های برگزیده چهارمین جشنواره سراسری فیلم 100 روزهای سوم و چهارم اسفند در سینما سپیده تهران و همزمان در مراکز پنج استان خوزستان، همدان، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری و گیلان به نمایش درمی‌آیند.
کد مطلب 443074

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