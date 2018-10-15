شهروند دزفولی کیف گمشده حاوی پول و چک را به صاحبش رساند

سرهنگ علی الهامی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از شهروندان امانتدار دزفولی پس از مشاهده کیف حاوی یک چک به مبلغ ۱۷۹ میلیون ریال و مقادیری وجه نقد و مدارک در خیابان آفرینش، باپیگیری های انجام داده صاحب این کیف را پیدا کرد و اموال را به وی تحویل داد.

وی با بیان اینکه صداقت در مسائل مادی و معنوی و ترویج فرهنگ امانتداری در رشد و تعالی آحاد جامعه ضروری است، گفت: امیدوار هستیم حرکت این شهروند وظیفه شناس در شهرولایتمدار دزفول بابی برای افزایش بیش از پیش صداقت، امانت داری، راز داری و بسط بیش از پیش ارزش های دینی، انسانی، اجتماعی در جامعه باشد.

فرمانده انتظامی دزفول در پایان بابیان اینکه این شهروند امانتدار نخواست نامش فاش شود، عنوان کرد: به نمایندگی ازسوی تمامی پرسنل نیروی انتظامی که حافظ جان و مال مردم می باشند ازاقدام دینی و انسانی این شهروند شریف که در کمال شرافت و پاکدستی حق انسانیت را ادا نمود تقدیر و تشکر می کنیم.