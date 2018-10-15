دستگیری شکارچیان غیرمجاز در پارک ملی دز

رضا قپانچی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی انجام گشت و کنترل در منطقه و شکارگاه های پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز، دو نفر متخلف در حین شکار پرنده حمایت شده دراج توسط محیط بانان این اداره شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: از این شکارچیان یک قبضه سلاح شکاری به همراه ۶ قطعه لاشه پرنده دراج شکار شده کشف و ضبط شد.

رئیس پارک ملی دز بابیان اینکه این دو متخلف به مراجع قضایی تحویل داده شدند، تاکید کرد: هر گونه اقدام به شکار پرندگان وحشی به ویژه پرندگان حمایت شده ممنوع و غیر قانونی بوده و در صورت مشاهده طبق قوانین برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

قپانچی پور در ادامه از رهاسازی یک قطه لاکپشت لاک نرم فراتی در جنگل‌های پارک ملی دز خبر داد و گفت: طی تماس تلفنی یکی از شهروندان از شهر صفی آباد دزفول و بیان گزارشی با موضوع رویت یک قطعه گونه لاکپشت فراتی در مسیر تردد جاده ای، نسبت به انتقال و تحویل گونه ذکر شده به محیط بانان اداره پارک ملی دز در میانرود اقدام شد.

وی افزود: پس از بررسی و اطمینان از سلامت این لاک پشت به زیستگاه طبیعی خود باز گردانده شد.

قپانچی پور یادآورشد: لاکپشت فراتی از جمله گونه لاک پشت‌های لاک نرم ایران بوده که در پاکسازی تالاب و میکروتالابها و رودخانه ها نقش بسیار ارزنده ای را ایفا می کند.