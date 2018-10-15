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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۰

معاون عملیات فرماندهی انتظامی خوزستان:

زائران اربعین بدون داشتن روادید به مرزها مراجعه نکنند

زائران اربعین بدون داشتن روادید به مرزها مراجعه نکنند

اهواز - معاون عملیات فرماندهی انتظامی خوزستان از زائرانی که به مرزهای اربعین مراجعه می کنند خواست بدون در دست داشتن روادید به مرزها مراجعه نکنند.

سرهنگ نقیب فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تمهیدات صورت گرفته برای مرزهای اربعین در استان خوزستان اظهار کرد: زائران قبل از مراجعه به مسئولان مرزی از همراه داشتن مدارک شناسایی از جمله گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی اطمینان حاصل کنند. زائران در طول مسیر از پذیرش غذاهای نذری از افراد یا خودروهای سیار پرهیز و حتی الامکان از مراکز ثابت استفاده کنید.

وی افزود: با توجه به حجم بالای خودروهای زائران حسینی در مسیرهای مرزی و احتمال وقوع ترافیک سنگین و کندی تردد خودروها در مسیرهای تعیین شده، حتی الامکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده و  ضمن رعایت صبر و حوصله از انجام هرگونه رفتاری که باعث ایجاد تنش یا درگیری شود پرهیز کنند. زائران با توجه به اختصاص پارکینگ دارای نگهبان در دو مرز شلمچه و چذابه از پارک کردن یا رها کردن خودسرانه وسایل نقلیه در نقاط دیگر خودداری کنند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی خوزستان تاکید کرد: زائران با توجه به شلوغی جمعیت در مراسم اربعین حسینی از حمل و جابجایی اشیاء قیمتی و با ارزش از جمله طلاجات در این سفر معنوی خودداری کنند. با توجه به اینکه احتمال بارش باران و سرد شدن هوا متصور است، بنابراین حتما لباس گرم و کافی همراه خود داشته باشید.

کد مطلب 4430757

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