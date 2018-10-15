زائران اربعین بدون داشتن روادید به مرزها مراجعه نکنند

سرهنگ نقیب فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تمهیدات صورت گرفته برای مرزهای اربعین در استان خوزستان اظهار کرد: زائران قبل از مراجعه به مسئولان مرزی از همراه داشتن مدارک شناسایی از جمله گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی اطمینان حاصل کنند. زائران در طول مسیر از پذیرش غذاهای نذری از افراد یا خودروهای سیار پرهیز و حتی الامکان از مراکز ثابت استفاده کنید.

وی افزود: با توجه به حجم بالای خودروهای زائران حسینی در مسیرهای مرزی و احتمال وقوع ترافیک سنگین و کندی تردد خودروها در مسیرهای تعیین شده، حتی الامکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده و ضمن رعایت صبر و حوصله از انجام هرگونه رفتاری که باعث ایجاد تنش یا درگیری شود پرهیز کنند. زائران با توجه به اختصاص پارکینگ دارای نگهبان در دو مرز شلمچه و چذابه از پارک کردن یا رها کردن خودسرانه وسایل نقلیه در نقاط دیگر خودداری کنند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی خوزستان تاکید کرد: زائران با توجه به شلوغی جمعیت در مراسم اربعین حسینی از حمل و جابجایی اشیاء قیمتی و با ارزش از جمله طلاجات در این سفر معنوی خودداری کنند. با توجه به اینکه احتمال بارش باران و سرد شدن هوا متصور است، بنابراین حتما لباس گرم و کافی همراه خود داشته باشید.