شرکت پست به مناسبت فرارسیدن دهه فجر و گرامیداشت بیست و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب، نمایشگاههای تمبر را با مضامین مربوط به انقلاب اسلامی در مناطق مختلف شهر تهران برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد این نمایشگاهها در فرهنگسرای ابن سینا و مؤسسه فرهنگی هنری صبا برگزار می شوند. فرهنگسرای ابن سینا از فردا یکشنبه 15 بهمن آماده استقبال از بازدید‌کنندگان است و نمایشگاه تمبر هنر انقلاب 16 بهمن در مؤسسه صبا برگزار می شود.



در مدت برگزاری نمایشگاههای مذکور، هزار قطعه از تمبرهای منتشرشده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با موضوعات شهدا، دفاع مقدس، حضرت امام خمینی (ره)، انقلاب اسلامی و ... در قالب 135 تابلو در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت. علاقمندان برای بازدید نمایشگاه تمبر هنر انقلاب می‌توانند به نگارخانه فرهنگسرای ابن سینا مراجعه نمایند.