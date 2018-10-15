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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۰

سرپرست فرمانداری شادگان:

زیرساخت‌های گردشگری شهرستان شادگان تقویت می‌شود

زیرساخت‌های گردشگری شهرستان شادگان تقویت می‌شود

شادگان - سرپرست فرمانداری شادگان گفت: تقویت زیرساخت‌های گردشگری شادگان یک ضرورت است و باید در راستای توسعه گردشگری این شهرستان تلاش مضاعف صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجیان پیش از ظهر امروز در مراسم کلنگ زنی سایت گردشگری روستای رگبه این شهرستان اظهار کرد: شهرستان شادگان از ظرفیت بالایی در زمینه صنعت گردشگری برخوردار بوده و با سرمایه کم می توان فرصت های شغلی قابل توجهی در این شهرستان ایجاد کرد.

وی افزود: مطالعاتی در زمینه گردشگری شهرستان شادگان صورت گرفته و پروژه هایی مانند طرح گردشگری روستای صراخیه و فاز ۲ پروژه رگبه آغاز شده که اجرای آنها نقش مهمی در توسعه اقتصادی این منطقه دارند.

حاجیان تصریح کرد: پروژه احداث ایستگاه گردشگری روستای رگبه در چهار فاز شناسایی مسیر، بهینه سازی مسیر دسترسی قایق های گردشگری به مسیر جزیره گردشگری، لایروبی مسیر قایق ها و نصب علایم و تابلوهای راهنمایی گردشگران طراحی و اجرا می شود.

وی در ادامه گفت: با اجرای این پروژه شاهد مسیری زیبا با جذابیت های خاص و جلوهای طبیعی تالاب بین المللی شادگان خواهیم بود که زمینه جذب توریست و گردشگر را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: روستای صلیحاویه نیز دارای ظرفیت گردشگری آبی مناسبی است و می تواند به عنوان سایت گردشگری قرار گیرد که طرح مطالعات اولیه آن صورت گرفته و با اختصاص اعتبار از اعتبارات ملی می توان این پروژه را اجرایی کرد.

سرپرست فرمانداری شادگان از روستای ام الحجار به عنوان قطب بوم گردی استان خوزستان نام برد و عنوان کرد: با استفاده از ظرفیت های طبیعی مانند نخلستان های پرتراکم می توان این روستا را بعنوان سند بوم گردی معرفی کرد.

حاجیان در خاتمه بیان کرد: در آینده نزدیک به منظور بهره گیری از ظرفیت های گردشگری شهرستان ۱۰۰نفر به عنوان تورلیدر (راهنمای گردشگر) دعوت می شوند.

کد مطلب 4430775

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