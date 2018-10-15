به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجیان پیش از ظهر امروز در مراسم کلنگ زنی سایت گردشگری روستای رگبه این شهرستان اظهار کرد: شهرستان شادگان از ظرفیت بالایی در زمینه صنعت گردشگری برخوردار بوده و با سرمایه کم می توان فرصت های شغلی قابل توجهی در این شهرستان ایجاد کرد.

وی افزود: مطالعاتی در زمینه گردشگری شهرستان شادگان صورت گرفته و پروژه هایی مانند طرح گردشگری روستای صراخیه و فاز ۲ پروژه رگبه آغاز شده که اجرای آنها نقش مهمی در توسعه اقتصادی این منطقه دارند.

حاجیان تصریح کرد: پروژه احداث ایستگاه گردشگری روستای رگبه در چهار فاز شناسایی مسیر، بهینه سازی مسیر دسترسی قایق های گردشگری به مسیر جزیره گردشگری، لایروبی مسیر قایق ها و نصب علایم و تابلوهای راهنمایی گردشگران طراحی و اجرا می شود.

وی در ادامه گفت: با اجرای این پروژه شاهد مسیری زیبا با جذابیت های خاص و جلوهای طبیعی تالاب بین المللی شادگان خواهیم بود که زمینه جذب توریست و گردشگر را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: روستای صلیحاویه نیز دارای ظرفیت گردشگری آبی مناسبی است و می تواند به عنوان سایت گردشگری قرار گیرد که طرح مطالعات اولیه آن صورت گرفته و با اختصاص اعتبار از اعتبارات ملی می توان این پروژه را اجرایی کرد.

سرپرست فرمانداری شادگان از روستای ام الحجار به عنوان قطب بوم گردی استان خوزستان نام برد و عنوان کرد: با استفاده از ظرفیت های طبیعی مانند نخلستان های پرتراکم می توان این روستا را بعنوان سند بوم گردی معرفی کرد.

حاجیان در خاتمه بیان کرد: در آینده نزدیک به منظور بهره گیری از ظرفیت های گردشگری شهرستان ۱۰۰نفر به عنوان تورلیدر (راهنمای گردشگر) دعوت می شوند.