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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۲

رئیس اداره میراث فرهنگی رامسر:

سیل به باغ ملی ۳۳ هکتاری رامسر آسیب زد

سیل به باغ ملی ۳۳ هکتاری رامسر آسیب زد

رامسر- رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری رامسر گفت: سیل اخیر به دو اثر تاریخی رامسر از جمله باغ ملی ۳۳ هکتاری آسیب زده است.

حسین متاجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارش شدید باران منجر به آسیب شدید به دو اثر باارزش تاریخی باغ سی و سه هکتاری و باغ خیابان تاریخی معلم شده است گفت: در بررسی اولیه در باغ سی و سه هکتاری، پل تاریخی ضلع جنوب شرقی باغ و نیز بخشهایی از نظام کرتی و گونه های گیاهی و قسمت هایی از دیواره ضلع شمالی باغ فرو ریخته است.

وی افزود: در باغ خیابان تاریخی معلم نیز عناصر معماری دو ضلع شرق و غرب و نیز گونه های گیاهی و نظام کرتی آن دچار آسیب شدید شده است.

متاجی با اشاره به اینکه میزان خسارت وارده به این دو اثر قریب به یک میلیارد تومان برآورد شده است تصریح کرد: شهرستان رامسر دارای ۱۴ اثر ثبت شده تاریخی  و طبیعی و ۱۳ اثر در شرف ثبت نهایی است.

گفتنی است در سیل اخیر به چند واحد گردشگری نیز خسارت وارد شده که هزینه بازسازی آن یک میلیارد و دویست میلیون تومان برآورد شده است.

کد مطلب 4430792

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