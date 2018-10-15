تخصیص یک میلیارد تومان اعتبار برای مرمت مسجد جامع عتیق شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، مصیب امیری با اشاره به اینکه مسجد جامع عتیق به عنوان هسته مرکزی هویت شهری بافت تاریخی شیراز قلمداد می شود و از موقعیت و جایگاه ویژه ای بین تمام آثار موجود در شهر شیراز برخوردار می باشد اعلام کرد: این اداره کل طی ۱۰ سال گذشته اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان اعتبار برای مرمت این مسجد تاریخی تخصیص داده است.

این مسئول افزود: در سال های گذشته مرمت این بنای تاریخی به تناوب صورت گرفته است و مرمت حال حاضر آن نیز از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد برخوردار است.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس در تشریح عملیات مرمت امسال این اثر ارزشمند تاریخی نیز اضافه کرد: مرمت کامل بخشهای داخلی و خارجی خدایخانه به همراه تعویض عایق رطوبتی بام، اجرای سنگ فرش ورودی رواق ضلع غربی مشرف به حرم مطهر شاهچراغ(ع)، اجرای تعمیرات آجر کاری طرفین سردر ورودی غربی و ایوان شمالی، اجرای تعمیرات کاشیکاری سردر جنوب غربی و جنوب شرقی به همراه تعمیرات سنگهای ازاره با اعتباری بالغ بر ۱۲۴ میلیون تومان در دست انجام است و پیش بینی می شود این فصل مرمت تا پایان آذر ماه به اتمام برسد.

مسجد جامع عتیق، کهن ترین مسجد شیراز و از قدیمی ترین مساجد کشور است که به آن مسجد جمعه یا مسجد آدینه هم می گویند . این مسجد در شرق حرم مطهر حضرت شاه چراغ (ع) قرار گرفته و در سال ۲۸۱ه.ق در شیراز ساخته شده است . در طی هزار سال اخیر این مسجد چندین بار در دوره های اتابکان، سلطان ابراهیم میرزا پسر شاهرخ گورگانی، صفویه و در سال ۱۳۱۵ خورشیدی مورد مرمت قرار گرفت.

ساختمان این مسجد نخستین هسته تاریخی شهر شیراز است که بنایی مرتفع با چند شبستان و مجموعه می باشد. طاق مروارید نام طاق نمای بلند مسجد است که در ضلع شمالی قرار دارد.

مسجد دارای ۶ در ورودی و خروجی است . در وسط مسجد بنای مکعبی به شکل خانه کعبه در سال ۷۵۲ ه.ق به دستور شیخ ابواسحاق اینجو حاکم فارس ساخته شده که دارالمصحف یا خدایخانه نامیده می شود که محل نگهداری قرآن های تاریخی به خط حضرت امیرالمومنین (ع)، امام حسن (ع) و امام صادق (ع) بوده است.