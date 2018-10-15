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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۰

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خبر داد:

اجرای قانون جامع نیاز به ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد

اجرای قانون جامع نیاز به ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: برای اجرایی شدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیاز به ۱۲ هزارمیلیارد تومان اعتبار داریم که باید بودجه ما ۱۲ برابر بودجه فعلی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نحوی نژاد در حاشیه نشست روز نابینا افزود: برای اینکه بتوانیم قانون جامع معلولان را که شامل اشتغال، مستمری، حق پرستاری، کمک هزینه نگهداری در مراکز، نیم بها بودن بلیت، آموزش و ... اجرایی کنیم نیاز به ۱۲ هزار میلیارد تومان داریم.

وی گفت: در حال حاضر مستمری معلولان ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است که بر اساس بُعد خانوار به آنها پرداخت می شود، در حالی که بر اساس قانون جامع باید حداقل حقوق افزایش پیدا کند و برای آن نیز به ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار داریم.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه هم اکنون ۶۰۰ هزار معلول مستمری بگیر سازمان هستند، اظهارداشت: ۲۳ هزار معلول ضایعه نخاعی حق پرستاری دریافت می کنند که طبق قانون جامع باید تعداد آنها به بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر برسد که تمامی این موارد نیاز به افزایش اعتبارات ما در زمینه های مختلف دارد.

نحوی نژاد گفت: در حال حاضر بودجه توانبخشی بهزیستی هزار میلیارد تومان است و برای اجرای قانون جامع باید ۱۲ برابر شود.

به گفته وی، یک میلیون و ۴۰۰ هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که خدمات و وسایل کمک توانبخشی در صورت نیاز دریافت می کنند.

کد مطلب 4430814
مهناز قربانی مقانکی

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