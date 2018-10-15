سفارت ایران در ترکیه به دلیل هشدار بمبگذاری تخلیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های ترکیه از تخلیه سفارت ایران در آنکارا به دلایل امنیتی خبر می دهند.

اغلب رسانه های ترکیه اعلام کرده اند که سفارت ایران در این کشور تهدید به بمبگذاری شده است.

در همین رابطه اسپوتنیک در خبری فوری به نقل از روزنامه «سوزجو» ترکیه اعلام کرد که یک بمبگذار انتحاری به ساختمان سفارت ایران در آنکارا رفته است.

به گزارش روزنامه Sözcü، خیابانی که ساختمان سفارت ایران در ترکیه در آن واقع شده است بسته شده و اقدامات امنیتی شدیدی در محل حکم فرما است و سفیر ایران از ساختمان خارج شده است.

اسپوتنیک در ادامه می نویسد: هشدار در آنکارا اعلام شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده وجود بمب در سفارت ایران در آنکارا اعلام شده است. سفارت ایران در آنکارا وجود یک بمب را در سفارتخانه گزارش کرده است. خیابان تهران به خاطر ترافیک بسته شده است، سفیر از ساختمان خارج شده ، اقدامات گسترده امنیتی در حال انجام است.

راشاتودی نیز در خبری فوری از تخلیه ساختمان سفارت ایران در آنکارا به دلیل خطر بمبگذاری انتحاری خبر داده است.

این رسانه روسی می نویسد: بعد از آنکه تهدید به بمبگذاری دریافت شد نیروهای امنیتی ترکیه اقدام به خارج کردن سفیر ایران از سفارت کرده و سپس خیابان را مسدود کرده اند.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با تکذیب این خبر اظهار داشت: چنین خبر و ادعایی کذب محض است و پرسنل سفارت ما در سلامت و امنیت کامل در محل کار خود حضور دارند و مشغول کار روزانه خود هستند.

به گزارش مهر، این موضوع احتمالا به خاطر منحرف کردن افکار عمومی از قضیه مفقود شدن جمال خاشقجی به سمت ایران است.