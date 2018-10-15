به گزارش خبرنگار مهر، علی راستی ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: بیشتر مسمومیت‌ها در خراسان جنوبی ناشی از مسمومیت مصرف دارو است چرا که گاه بزرگسالان بیش از حد نیاز و یا خود سرانه دارو مصرف کرده و کودکان نیز از روی ناآگاهی دارو استفاده می‌کنند که موجب مسمومیت افراد می شود.

مسئول اداره نظارت بر دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: مسمومیت به وسیله سموم دفع آفات، مسمومیت به وسیله موارد مخدر و روان گردان ها و مشروبات الکی از دیگر موارد مسمومیت در جامعه است.

راستی ادامه داد: البته در زمینه مرگ ناشی از مسمومیت باید به این نکته اشاره کرد که ۶۰ درصد این نوع از مرگ ها به وسیله مسمومیت ناشی از مصرف مواد مخدر در خراسان جنوبی رخ می‌دهد.

وی افزود: در شرایط فعلی ممکن است برخی از داروها در خراسان جنوبی کمیاب باشد ولی به صورتی که به هیچ وجه بیمار نتواند آن را تهیه کند نیست و با توجه به مدیریت های صورت گرفته در وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در وضعیت مطلوبی قرار داریم.

مسئول اداره نظارت بر داروی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یادآور شد: در خراسان جنوبی ۹ شرکت توزیع کنند دارو وجود دارد که تا کنون تعامل خوبی با آنها داشته اسم و اگر مشکلی بوده با تفاهم حل شده است.

راستی یادآور شد: مردم با شماره ۱۹۰ می توانند کمبود دارو، سؤالات خود در زمینه نوع مصرف داروی خاص و عوارض دارویی را از کارشناسان بپرسند.

راضیه کفایی مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این نشست گفت: روز جهانی غذا فرصتی برای اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم در زمینه الگوی سالم است.

وی با اشاره به اینکه به مناسب هفته جهانی غذا دانشگاه علوم پزشکی ۸ برنامه اجرا می کند، بیان کرد: برگزاری همایش و صبحانه سلامت در سه مدرسه پرجمعیت خراسان جنوبی از جمله این برنامه ها است.

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: نشانگر های رنگی تغذیه در حقیقت آگاه بخش و هشدار دهنده نسبت به میزان قند، چربی، نمک و اسیدهای چرب ترانس است که رنگ سبر نشان دهنده میزان اندک این مواد در محصول، رنگ نارنجی نشان دهنده میزان متوسطه ماده مد نظر در محصول و رنگ قرمز نیز میزان استفاده زیاد از این ماده است.

کفایی یادآرو شد: حدود ۹۸ درصد واحدهای تولیدی خراسان جنوبی این نشانگر ها را بر محصول خود درج می کنند.