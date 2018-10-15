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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۱

طی ۶ ماه نخست سال جاری انجام شده است؛

ارائه آموزش تفکیک پسماند به ۳۴ هزار نفر از شهروندان شمال تهران

ارائه آموزش تفکیک پسماند به ۳۴ هزار نفر از شهروندان شمال تهران

شمیرانات- رئیس اداره مدیریت پسماند شهرداری منطقه یک تهران گفت: ۳۴ هزار شهروند شمال تهران در ۶ ماهه اول سال جاری تحت آموزش طرح تفکیک پسماند قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمشیدیان رئیس اداره مدیریت پسماند شهرداری این منطقه با بیان خبر فوق اظهار داشت: در راستای پیاده سازی طرح تفکیک پسماند از مبدا ، آموزشگران این طرح از آغاز سال تا کنون ۳۴هزار و۴۴۶ نفر را تحت آموزش قرار دادند و درباره انواع پسماندها، مزایای تفکیک پسماند خشک وتاثیر آن در کاهش آلودگیهای زیست محیطی ، شیوه های کاهش تولید پسماند وکم حجم سازی آن بیش از ۳ هزاربرنامه آموزشی در شمال تهران اجرا شده است.

وی گفت: به منظور افزایش آگاهی شهروندان و جلب مشارکت آنان در اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدا تولید، آموزشگران این طرح در محلات ۲۷ گانه با توزیع بروشورهای اطلاع رسانی بین شهروندان و ارائه آموزشهای چهره به چهره با حضور در منازل مسکونی و مجتمع ها، مراکز تجاری ، مساجد ،اماکن مذهبی ، مدارس،مراکز درمانی و... با جدیت در حال فعالیت بوده و در زمینه فرهنگسازی این طرح در شش ماه اول سال گامهای موثری برداشته شده است.

جمشیدیان افزود: موثرترین راه حفظ محیط زیست از گزند آلاینده‌ها، مدیریت صحیح پسماند و مشارکت آگاهانه شهروندان در اجرای طرح تفکیک و بازیافت پسماندهای تولیدی است.که نیاز است با جدیت در این موضوع ،زمینه ی سالم سازی محیط زیست شهری را برای زندگی خود و فرزندانمان فراهم نماییم.

کد مطلب 4430826

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