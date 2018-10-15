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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۳

ضمن نادیده گرفتن نقش مخرب ریاض؛

«سعد الحریری» در پرونده خاشقجی با عربستان ابراز همبستگی کرد!

«سعد الحریری» در پرونده خاشقجی با عربستان ابراز همبستگی کرد!

نخست وزیر منتخب لبنان ضمن نادیده گرفتن نقش مخرب ریاض در ناپدید شدن فعال مدنی و منتقدِ رژیم سعودی، با عربستان در پرونده جمال خاشقجی ابراز همبستگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المستقبل، «سعد الحریری» نخست وزیر منتخب لبنان به مسأله ناپدید شدن جمال خاشقجی فعال منتقدِ سعودی واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، این سیاستمدار لبنانی بدون توجه به شواهد و قرائن پیرامون دست داشتن سعودی در ناپدید شدن خاشقجی، با مقامات ریاض در برابر آنچه که هجمه های رسانه ای خواند، ابراز همبستگی کرد!

الحریری در این خصوص مدعی شد: جایگاه والای عربستان سعودی در سطوح منطقه ای و بین المللی، آن را به یکی از قطب های ثبات زا تبدیل کرده و این کشور همواره یاری رسان کشورهای عربی بوده است.

نخست وزیر منتخب لبنان همچنین ادعا کرد: تمامی هجمه هایی که علیه عربستان در پرونده خاشقجی انجام می شود، در واقع مخدوش کننده ثبات بوده و منطقه را به سمت تحولات سلبی می‌کشاند!

حریری در حالی از اقدام عربستان در ناپدید کردن جمال خاشقجی حمایت کرده است که خود چندی پیش در بازداشت سعودیها بود و ممکن بود به سرنوشتی مشابه سرنوشت خاشقجی گرفتار شود.

کد مطلب 4430836

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    نظرات

    • م ج IR ۱۳:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
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      نرود میخ آهنین در سنگ

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