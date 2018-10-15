به گزارش خبرنگار مهر، رضا چمن صبح دوشنبه در هفتمین جلسه شورای اداری سال جاری شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان ضمن بیان اینکه ۷۰ درصد علت مرگومیرها ناشی از بیماریهای غیر واگیر است، ابراز داشت: ۵۰ درصد افراد بالای ۳۰ سال حوزه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دچار چاقی و اضافهوزن هستند که این امر زمینه بروز ناراحتیهای قلبی و عروقی را ایجاد میکند.
وی بابیان اینکه باید سبک زندگی سالم در بین مردم نهادینه شود، افزود: رفتارهای مخاطرهآمیز، کمتحرکی و استفاده از غذاهای شور و شیرین درصد ابتلا به بیماری و مرگومیرها را افزایش میدهد لذا باید به دنبال راهکارهایی برای اصلاح این روش بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه طبق مطالعات صورت گرفته ۵۰ درصد مردم در حوزه این دانشگاه کمتحرک بوده و فعالیت بدنی کافی ندارند، ابراز داشت: برای پیشگیری از این امر میبایست هر فرد سه بار در هفته به مدت ۳۰ دقیقه بهطوریکه منجر به تعریق و تپش قلب شود فعالیت بدنی داشته باشد.
چمن در ادامه تصریح کرد: چکاب سالانه و بررسی ماهانه قند خون و فشارخون راههای بسیار سادهای در بحث خود مراقبتی و جلوگیری از ابتلا به بیماریهای خطرناک است که با رعایت این موارد میتوان ضمن داشتن جامعهای سالم از تحمیل هزینههای اضافی درمان نیز پیشگیری کرد.
وی با بیان اینکه قرار دادن ترازوی دیجیتالی در آشپزخانه منازل راهی بسیار ساده و ابتدایی برای کنترل وزن و چاقی است که با این اقدامات میتوان سلامتی را بیشتر به درون خانوادهها سوق داد، افزود: موضوع سلامت بسیار جدی است و تحقق آن تنها از طریق مشارکتهای مردمی امکانپذیر خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر ۲۴ مهرماه (۱۶ اکتبر) روز جهانی غذا نام دارد که هدف از برگزاری روز جهانی غذا حساس سازی، کسب حمایت سیاسی و اجتماعی بهمنظور برقراری امنیت غذا و تغذیه، تولید و دسترسی به غذای سالم و ایمن، کاهش سوءتغذیه و ریشهکنی گرسنگی است.
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