به گزارش خبرنگار مهر، مسیح الله سلطانی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی، افزود: دولت توجه ویژه‌ای به حقوق شهروندی دارد بر صیانت از حقوق مردم بسیار جدی است.

وی اظهار کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد در حقوق شهروندی نقش بسیار مهمی دارند و در استان با اجرای سیاست‌های دولت گام‌های خوبی در تحقق حقوق شهروندی برداشته‌شده است.

سلطانی افزود: چالش های موجود در حوزه حقوق شهروندی باید رفع شود و در این راستا برنامه ریزی ها کارشناسی شده باشد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: وزارت کشور و استانداری زنجان در رعایت حقوق شهروندی در بحث بازرسی‌ها به دنبال مداخله و مچ‌گیری در دستگاه‌های اجرایی نبوده و به دنبال اصلاح امور است.

وی به شاخص‌های ارزیابی و عملکرد ستاد صیانت از حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: بر اساس ۴۰ شاخص این ارزیابی‌ها انجام می‌شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان تأکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۷۸ درصد سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود در این زمینه خوب عمل کرده‌اند.

سلطانی گفت: روند رو به رشد و مثبتی در این زمینه وجود دارد و ضعف‌هایی در خصوص حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که ضروری است با تحلیل مشکلات حل شود.