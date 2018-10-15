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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۰

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان:

چالش های موجود در حوزه حقوق شهروندی باید رفع شود

چالش های موجود در حوزه حقوق شهروندی باید رفع شود

زنجان-مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: چالش های موجود در حوزه حقوق شهروندی باید رفع شود و در این راستا برنامه ریزی ها کارشناسی شده باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسیح الله سلطانی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی، افزود: دولت توجه ویژه‌ای به حقوق شهروندی دارد بر صیانت از حقوق مردم بسیار جدی است.

وی اظهار کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد در حقوق شهروندی نقش بسیار مهمی دارند  و در استان با اجرای سیاست‌های دولت گام‌های خوبی  در تحقق حقوق شهروندی برداشته‌شده است.

سلطانی افزود: چالش های موجود در حوزه حقوق شهروندی باید رفع شود و در این راستا برنامه ریزی ها کارشناسی شده باشد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: وزارت کشور و استانداری زنجان در رعایت حقوق شهروندی در بحث بازرسی‌ها به دنبال مداخله و مچ‌گیری در دستگاه‌های اجرایی نبوده و به دنبال اصلاح امور است.

وی به شاخص‌های ارزیابی و عملکرد ستاد صیانت از حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: بر اساس ۴۰ شاخص این ارزیابی‌ها انجام می‌شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان تأکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۷۸ درصد سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود در این زمینه خوب عمل کرده‌اند.

سلطانی گفت: روند رو به رشد و مثبتی  در این زمینه وجود دارد و ضعف‌هایی در خصوص حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که ضروری است با تحلیل مشکلات حل شود.

کد مطلب 4430841

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