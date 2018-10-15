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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۵

با برگزاری مجمع استانی؛

رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام آذربایجان شرقی انتخاب شد

رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام آذربایجان شرقی انتخاب شد

تبریز- با برگزاری مجمع استانی، رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام آذربایجان شرقی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه مجمع انتخاباتی رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام آذربایجان شرقی با حضور پورعلیفرد رئیس فدراسیون در محل اداره‌کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

در این مراسم با برگزاری انتخابات، علی نیک رزم با کسب ۱۷ رأی صحیح از مجموع ۱۷ رأی موفق شد به مدت ۴ سال دیگر به عنوان رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان انتخاب شود.

بعداز این مراسم نیز ناصر پور علی فرد رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور با ایوب بهتاج مدیر کل ورزش و جوانان استان دیدار کرد و در خصوص مسائل روز ورزش استان به تبادل نظر پرداخت.

کد مطلب 4430846

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