رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام آذربایجان شرقی انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه مجمع انتخاباتی رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام آذربایجان شرقی با حضور پورعلیفرد رئیس فدراسیون در محل اداره‌کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

در این مراسم با برگزاری انتخابات، علی نیک رزم با کسب ۱۷ رأی صحیح از مجموع ۱۷ رأی موفق شد به مدت ۴ سال دیگر به عنوان رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان انتخاب شود.

بعداز این مراسم نیز ناصر پور علی فرد رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور با ایوب بهتاج مدیر کل ورزش و جوانان استان دیدار کرد و در خصوص مسائل روز ورزش استان به تبادل نظر پرداخت.