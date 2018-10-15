پایان رقابت های شطرنج قهرمانی رده های سنی دختران کشور در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های شطرنج قهرمانی رده های سنی دختران کشور در قزوین با شناخت نفرات برتر به کار خود پایان داد.

در رده زیر هشت سال این رقابت ها دیبا سلیمانی از گیلان عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و در رده زیر ۱۰ سال نیز مقام قهرمانی به مهسا علوی از زنجان رسید.

ریحانه حاجات نیا از فارس، پرنیان قمی، پروا بهزاد نظیف و نیکی نادرنیا همگی از گیلان نیز به ترتیب در رده های زیر ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال به عنوان قهرمانی دست یافتند.

این رقابت ها با شرکت ۲۳۳ شطرنج باز از ۲۴ استان کشور در ۹ دور به روش سوییسی و در ۶ گروه سنی زیر ۸ تا ۱۸ سال در سالن ورزشی دانشگاه پیام نور قزوین برگزار شد.

نفرات برتر این مسابقات به مسابقات قهرمانی غرب آسیا اعزام می شوند.

تیم فوتسال بانوان شهرداری قزوین حریفان خود را شناخت

در پایان قرعه کشی مسابقات فوتسال دسته اول بانوان باشگاه های کشور، تیم شهرداری قزوین به همراه تیم های رودسر، شاهد فسا، کرج، مس شهربابک، پیام نور سیرجان و تبریز در گروه ۲ قرار گرفت.

این رقابت ها بصورت متمرکز از آذر ماه برگزار می شود.

اداره کل ورزش و جوانان، در بین ۱۰ استان برتر کشور

در پایان گردهمایی معاونین و مدیران کل ستادی و استانی وزارت ورزش و جوانان، استان قزوین، در بین ۱۰ استان برتر کشور معرفی شد.

در سطح سوم استانهای قزوین، قم و سمنان در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.



مصاف شاگردان افسانه حسن نایبی در رقابت های بسکتبال دختران زیر ۱۸ سال آسیا

تیم ملی بسکتبال زیر ۱۸ سال دختران با هدایت افسانه حسن نایبی سرمربی قزوینی در رقابت‌های قهرمانی آسیا در نخستین گام مقابل هند میزبان قرار می گیرد.

ملی‌پوشان کشورمان در این دوره از مسابقات در دسته دو با تیم‌های هند، سنگاپور و گوام در یک گروه بازی می کند.

تیم ملی کشورمان پیش از اعزام به این رقابت ها دو مرحله اردوی آماده سازی پیش رو دارد.