رشد ۱۱ درصدی فعالیت های قرآنی در کشور طی هفت سال اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی پیش از ظهر شنبه در آیین اختتامیه چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در اراک اظهار داشت: در سال ۸۹ تعداد فعالان در حوزه قرآن و سرکت کنندگان مسابقات سراسری قرآن ۳۶ هزار نفر ثبت شد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: بر اساس گزارش های ارائه شده در سال ۹۶ این رقم به بیش از ۴۰۰ هزار نفر رسیده است، که در حقیقت رشد ۱۱ درصدی را در زمینه فعالیت های قرآنی شاهد هستیم.

محمدی ادامه داد: با این روند رشدی که در فعالیت‌های قرآنی در جامعه شاهد هستیم، در آینده شاهد رشد چشمگیر خواهیم بود و این میزان مشارکت جوانان و نوجوانان علاقمند به قرآن جای تحسین دارد.

وی با اشاره به این که انتظار می رود در سال ۹۷ عددی فراتر از این رقم را در فعالان قرآنی شاهد باشیم، بیان داشت: تاکنون بیش از ۱۱ هزار مربی قرآن در کشور تربیت شده است و علاقمندان در سراسر کشور مشغول تعلم و آموختن قرآن در حوزه های مختلف هستند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تصریح کرد: امروز خوشبختانه در سراسر کشور و در تمام نقاط مختلف ایران اسلامی محافل تلاوت قرآن وجود دارد و در مملکت اسلامی که بنیانگذار نظام و رهبری نسبت به قرآن توجه دارند، بی شک فعالیت قرآنی هم رو به افزایش است.

وی خاطرنشان کرد: ایران اسلامی به برکت امام خمینی(ره)، خون شهدا و وجود نورانی مقام معظم رهبری پرچمدار برنامه های قرآنی است و در آینده هم بیش از این شاهد فعالیت های قرآنی خواهم بود، چراکه هر آنچه داریم از برکت قرآن است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در پایان کیفیت برگزاری چهل و یکمین دوره مسابقات قرآنی را در اراک بسیار عالی ارزیابی و از همه دست اندرکاران این دوره از مسابقات قرآنی قدردانی کرد.