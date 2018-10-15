لزوم شناسایی نیازهای فرهنگی و تربیتی دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، حجت‌السلام حجت‌اله ذاکر در نشست هم‌اندیشی استادان فعال فرهنگی واحد علوم و تحقیقات گفت: همراهی اعضای هیات علمی در شناسایی اولویت‌های فرهنگی و اجرای آنها، اهمیت بالایی در بحث تهذیب و پرورش دارد.

وی افزود: باید برآورد صحیحی از نیازهای فرهنگی و تربیتی دانشجویان داشته باشیم.

معاون فرهنگی و دانشجویی واحد علوم و تحقیقات بر تنوع‌بخشی ابزارها و ظرف‌های انتقال پیام فرهنگی به اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان تاکید کرد و گفت: از ابزارهای مختلفی از جمله برگزاری همایش‌ها، کارگاه‌ها، اردوهای علمی و گردشگری و نمایش فیلم برای انتقال پیام بهره می‌بریم تا به اهداف فرهنگی دست پیدا کنیم.

توجه به ماموریت پرورشی در کنار آموزشی در دانشگاه، بکارگیری ظرفیت اساتید برجسته در انتقال پیام‌های فرهنگی به اعضای دانشگاه، شاگردپروی اساتید، نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای در محیط دانشگاه از سوی اساتید و کارکنان و دانشجویان، افزایش برگزاری مسابقات علمی، ورزشی و هنری برای ارتقا مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی، ارتقا زیرساخت‌های فرهنگی و ارتباطی برای انتقال پیام فرهنگی از جمله محورهای مورد تاکید اساتید واحد علوم و تحقیقات برای ارتقا فعالیت‌های فرهنگی بود.