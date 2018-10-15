از نفرات برتر مسابقات رنکینگ انفرادی بولینگ استان تهران تقدیر شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مراسم تقدیر از نفرات برتر مسابقات رنکینگ انفرادی بولینگ استان تهران در سال ۹۶ و فصل اول و دوم سال ۹۷ شب گذشته به مناسبت هفته تربیت بدنی و همزمان با شروع فصل سوم با حضور مسئولان، پیشکسوتان و ورزشکاران بولینگ کشور برگزار شد.

این مراسم با سخنرانی آقای فوادیان نایب ‌رییس فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس و آقای نظر رئیس هیات بولینگ، بیلیارد و بولس استان تهران آغاز شد.

در ادامه از نفرات برتر مسابقات رنکینگ بولینگ استان تهران در سال ۹۶ علی قاسم نژاد نفر اول و کسب بالاترین Highgame، سید عرفان دکمه چی نفر دوم، دکتر حسن ونکی نفر سوم با اهدا لوح و تندیس تقدیر شد.

همچنین از مجری برگزاری مسابقات محسن ونکی و برترین بانوان شرکت کننده در مسابقات آرینا مرادی و مرجان جعفریان ، شهرام لاله مربی برتر باشگاه بولینگ انقلاب و از نفرات برتر فصل اول و دوم سال ۹۷ بترتیب سید عرفان دکمه چی و محمد ونکی تقدیر شد.

لازم به ذکر است در این مراسم احمدی رئیس کمیته بولینگ استان تهران و شوشتری مدیر اجرایی باشگاه بولینگ انقلاب و دیگر مسئولین هیات بولینگ، بیلیارد و بولس استان تهران نیز حضور داشتند.