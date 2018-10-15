عدم توجه به مشکلات صنعت بر تعداد بیکاران می افزاید

به گزارش خبرنگار مهر، حمید گرمابی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متاسفانه نرخ تورم کشور بالابوده و مردم با شرایط اقتصادی نامناسبی دست و پنجه نرم می‌کنند و باید به مردم اطمینانی آرامش بخش داد که دولت از جهت تامین مواد غذایی و دارو مشکلی ندارد.

وی افزود: مقرر شده است به ۲۰ میلیون نفر، بسته‌هایی حمایتی در ۳ قسط ارائه شود که بودجه‌اش نیز از محل ۱۲ میلیارد تومان افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تامین می‌ شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تولید در حال حاضر با مشکلاتی فراوان رو به رو است و اگر حمایت جدی صورت نگیرد، به تعداد بیکاران افزوده خواهد شد. قطعا همکاری بانک‌ها و پذیرش وثایق بانکی مانند زمین و ماشین‌آلات از تولیدکنندگان در این راستا، نیازمند توجهی جدی است.

گرمابی اظهار کرد: بخشی از نوسان نرخ دلار، ریشه در زمینه‌ی سیاسی و روانی دارد و بخشی از آن متاسفانه حاصل سوء استفاده‌ برخی سودجویان و سوداگران از این شرایط است و البته بخشی از شرایط موجود در این زمینه نیز، می‌تواند نتیجه‌ی کارشکنی و نقشه‌ دشمنان این مرز و بوم باشد و امیدواریم با همکاری همگان از این جنگ اقتصادی پیروز شویم.

نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی گفت:مردم با وجود این شرایطِ نامساعد، حداقل نارضایتی‌ را بروز می‌دهند و در این وضعیت مسئولان باید با رویی خوش، پاسخ مردم را بدهند.