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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۰

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:

عدم توجه به مشکلات صنعت بر تعداد بیکاران می افزاید

عدم توجه به مشکلات صنعت بر تعداد بیکاران می افزاید

نیشابور- نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی گفت: تولید در حال حاضر با مشکلاتی فراوان رو به رو بوده اگر حمایت جدی صورت نگیرد، به تعداد بیکاران افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید گرمابی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متاسفانه نرخ تورم کشور بالابوده و مردم با شرایط اقتصادی نامناسبی دست و پنجه نرم می‌کنند و باید به مردم اطمینانی آرامش بخش داد که دولت از جهت تامین مواد غذایی و دارو مشکلی ندارد.

وی افزود: مقرر شده است به ۲۰ میلیون نفر، بسته‌هایی حمایتی در ۳ قسط ارائه شود که بودجه‌اش نیز از محل ۱۲ میلیارد تومان افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تامین می‌ شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تولید در حال حاضر با مشکلاتی فراوان رو به رو است و اگر حمایت جدی صورت نگیرد، به تعداد بیکاران افزوده خواهد شد. قطعا همکاری بانک‌ها و پذیرش وثایق بانکی مانند زمین و ماشین‌آلات از تولیدکنندگان در این راستا، نیازمند توجهی جدی است.

گرمابی اظهار کرد: بخشی از نوسان نرخ دلار، ریشه در زمینه‌ی سیاسی و روانی دارد و بخشی از آن متاسفانه حاصل سوء استفاده‌ برخی سودجویان و سوداگران از این شرایط است و البته بخشی از شرایط موجود در این زمینه نیز، می‌تواند نتیجه‌ی کارشکنی و نقشه‌ دشمنان این مرز و بوم باشد و امیدواریم با همکاری همگان از این جنگ اقتصادی پیروز شویم.

نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی گفت:مردم با وجود این شرایطِ نامساعد، حداقل نارضایتی‌ را بروز می‌دهند و در این وضعیت مسئولان باید با رویی خوش، پاسخ مردم را بدهند.

کد مطلب 4430884

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