نیاز به آموزش بانوان در رشته بدنسازی/ظرفیت قهرمان پروری وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج ظهر امروز دوشنبه در مجمع انتخاباتی هیات پرورش اندام استان در تبریز گفت: با انتخاب مجدد نیک رزم به عنوان رئیس هیات استانی، امیدوارم برنامه های این هیات بهتر و موثرتر از دوره قبل در استان پیگیری شود.

وی افزود: ما از برنامه های هیات حمایت همه جانبه خواهیم کرد و روسای شهرستان ها نیز با وجود کمبود امکانات، این رشته را در شهرستان ها برقرار کرده و برنامه هایشان را اجرایی می‌کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت: از رئیس فدراسیون بابت اعطای میزبانی برای مسابقات مختلف قدردانی می کنم. اقبال زیادی از سوی جوانان برای این رشته وجود دارد که با تدبیر می‌توان از بین جوانان، قهرمانانی را تقدیم کشور کنیم.

بهتاج، آموزش بانوان در رشته بدنسازی را از نکات مهم تلقی کرد و برگزاری دوره های مربیگری را برای ارتقای سطح مربیان استان ضروری دانست.

وی گفت: مچ اندازی، پاور، بادی کلاسیک و فیزیک همگی دارای پتانسیل قهرمان پروری هستند.

بهتاج ادامه داد: باتوجه به اینکه خودم در چند باشگاه بدنسازی تبریز برای تمرین حضور یافته ام، از امکانات آنان راضی هستم.

وی در خصوص مباحث فرهنگی و ترویج اخلاق و منش پهلوانی نیز گفت: این مسائل برای ورزشکاران این رشته امری اساسی و مهم است و الگوسازی قهرمانان این رشته در بطن جامعه و استان به راحتی امکان‌پذیر است.