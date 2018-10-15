کانون پرورش فکری در رشد نسل آینده نقش مهمی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ثمینی پیش از ظهر دوشنبه در افتتاحیه مرحله استانی جشنواه بین المللی قصه گویی با بیان این مطلب عنوان کرد:وظایف و رویکردهای کانون پرورش فکری در زمینه پروراندن ذهن کودکان، مکمل برنامه‌های آموزشی آموزش و پرورش است.

وی با تأکید بر اینکه سال‌ها از فعالیت کانون می گذرد و طی این مدت این نهاد فرهنگی به خوبی مسئولیتش را ایفا کرده است، افزود: به عنوان یک عضو مراکز فرهگی و هنری کانون پرورش فکری همیشه احساس نشاط می کردم از اینکه در چنین محیطی قرار می گرفتم و می توانستم از کتاب‌های که متناسب سن و سال‌مان بود بهره ببرم.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری خراسان شمالی با تأکید بر این که امروز باید تلاش کنیم تا کودکان و نوجوانان اطلاعات و آگاهی به روزی داشته باشند، ادامه داد: اینکه ما قصد داریم چه سمت و سویی برای پرورش وکودکان و نوجوانان انتخاب کنیم بسیار اهمیت دارد، باید هر لحظه این مهم را مدنظر قرار دهیم که مخاطبان برنامه‌های ما آینده‌سازان مملکت هستند.

به گفته ثمینی کیفیت و نحوه پرورش کودکان و نوجوانان با کانون پرورش فکری و نظام آموزشی کشور است و به همین دلیل هم باید متصدیان امر دقت کنند که پرورش هم باید همگام با آموزش پیش رود و اینطور نشود که آموزش بر پرورش پیشی بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اقدامات زیادی در زمینه پرورش کودکان انجام شده است ولی هنوز جای کار دارد، گفت: در پرورش فقط ابعاد جسمانی لحاظ نشود بایستی جسم و روح کودکان و نوجوانان را در نظر گرفت و بر مبنای آن برنامه‌ریزی ‌های لازم را انجام داد.

وی در ادامه کانون را مهم‌ترین و البته امن‌تربن مکانی اعلام کرد که پرورش کودکان در آن شکل گرفته است و درخواست کرد تا استعدادهای کودان و نوجوانان به درستی شناسنایی شود زیرا ایران مهد اندیشمندان نام‌آور است.

وی همچنین به ۱۹ مهرماه و سالروز ورود رهبر انقلاب به استان خراسان شمالی اشاره کرد و افزود: تعداد مراکز کانون هم به برکت این سفر پرخیر و برکت افزایش یافت و برخی از مراکز هم در حال حاضر اماده بهره برداری است و دانش آموزان بیشتری می توانند از خدمات مراکز کانون بهره‌مند شوند.