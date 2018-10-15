به گزارش خبرنگار مهر، حسین قراباغی پیش از ظهر دوشنبه در کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان که با محوریت هم‌اندیشی و هماهنگی اجلاس جهانی گردشگری برگزار شد، گفت: همدان به عنوان میزبان اجلاس جهانی گردشگری می‌تواند معرف ظرفیت‌های گردشگری کشور ایران به ویژه استان همدان باشد.

حسین قراباغی باتاکید براینکه با هم‌افزایی مدیریت شهری در اجلاس می توانیم یاری‌رسان حوزه گردشگری استان باشیم تا جایگاه همدان و شناساندن ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی آن، پررنگ‌تر شود، افزود: برگزاری اجلاس‌های بین‌المللی و تقویت صنعت گردشگری همراه با ایجاد زیرساخت‌های ضروری، راهکاری برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی محسوب می‌شود.

مدیریت شهری برای نمایش ظرفیت‌های شهر همدان هزینه خواهد کرد

قراباغی با بیان اینکه مدیریت شهری برای نمایش ظرفیت‌های شهر همدان هزینه خواهد کرد، گفت: رونق گردشگری به منظور سرمایه‌گذاری در شهر و ایجاد اشتغال برای شهروندان در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت؛ دغدغه تمامی مسئولان مدیریت شهری است.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان با اشاره به طرح مطالعاتی شهرک درمانی همدان، بیان کرد: طراحی شهرک درمانی با رویکرد توسعه گردشگری سلامت و روانشناسی محیط و با هدف طراحی متمرکز کاربری‌های درمانی شهر در یک مکان معین برای بهره‌مندی بیماران و همراهان آنها مدنظر است و نیازهای درمانی افراد جامعه را به نحوی پاسخگو خواهد بود.

قراباغی با بیان اینکه متمرکز کردن صنوف به ویژه پزشکان دغدغه چندین سال مسئولان امر است، ادامه داد: با توجه به نیازسنجی‌ها در شهر باید این طرح از مرحله مطالعاتی به مرحله عملیاتی برسد تا از طرفیت‌های سرمایه‌گذاری پزشکان در این بخش بهره‌مند شویم که این مهم، مستلزم ایجاد زیرساخت‌های آن و بسترسازی است تا سرمایه گذار هم پای کار بیاید.

اعلام فراخوان ایده برتر شهری با محوریت اقتصادی

وی همچنین از اعلام فراخوان ایده برتر شهری با محوریت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری و بهره‌گیری از ایده‌های اجرایی و سازنده شهروندان به منظور ترسیم افق مطالعاتی، عملیاتی و توسعه شهری در آینده نزدیک توسط کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورا خبر داد.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان توجه به ورودی‌های شهر؛ نورپردازی و رنگ‌آمیزی شهری؛ پروژه‌های مشترک و یکپارچه گردشگری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری؛ بازآفرینی و احیای بافت تاریخی و اماکن خاص گردشگری و توریستی شهر همدان و همچنین شیوه مدرن تبلیغات محیطی، رسانه‌ای و فضای مجازی را از اولویت‌های اساسی فراخوان ایده برتر شهری برشمرد.

قراباغی با تأکید بر اینکه رایزنی برای شناسایی باز زنده‌سازی و احیای بناهای تاریخی رها شده در سطح شهر از اولویتهای کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری است، از جمع‌آوری بانک اطلاعاتی اماکن تاریخی شهر همدان خبر داد.

وی همچنین با بیان اینکه تمام هم و غم مدیران شهرداری و اعضای شورا شهر همدان حمایت از طرح‌های گردشگری و سرمایه گذاری است، گفت: به همین منظور در دفترچه تعرفه عوارض شهرداری همدان به منظور تشویق شهروندان برای سرمایه‌گذاری در شهر و حفظ بناهای تاریخی، بسته‌های حمایتی دیده شده است؛ بنابراین نباید در خدمت‌رسانی به مردم وقفه‌ای ایجاد شود.

آبروی کشور و استان همدان به برگزاری اجلاس جهانی گردشگری گره خورده است نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در ادامه با تأکید بر اینکه آبروی کشور و استان همدان به برگزاری اجلاس جهانی گردشگری گره خورده است، گفت: با توجه به اینکه معرفی همدان به جهانیان بدون هزینه مضاعف در حال انجام است، باید فرصت برگزاری این اجلاس بین‌المللی را در شهر همدان غنیمت شمرده و نام همدان را بر روی آنتن رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح کنیم.

حمید بادامی‌نجات افزود: تبلیغات همدان با برگزاری رویدادهای بین المللی همدان ۲۰۱۸ به خارج از استان هدایت شد و شهر همدان در ردیف ۵ شهرگردشگری کشور قرار گرفت.

وی با توجه به نارضایتی شهروندان از وضعیت پیاده راه اکباتان از شهرداری همدان خواست به منظور رونق دادن به این مسیر نوع صنوف واقع در پیاده‌راه‌ها را ساماندهی کند.