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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۲

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز اعلام کرد:

اجرای ۴۳۰ برنامه فرهنگی ورزشی در هفته تربیت‌بدنی

اجرای ۴۳۰ برنامه فرهنگی ورزشی در هفته تربیت‌بدنی

کرج - مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز از اجرای بیش از ۴۳۰ برنامه فرهنگی ورزشی در هفته تربیت‌بدنی خبر داد.

امیر غفرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن هفته تربیت‌بدنی، گفت: یکی از اهداف ما در این هفته قدردانی از ورزشکاران استان است که در میدان‌ها کشوری و جهانی خوش درخشیده‌اند.

وی اضافه کرد: بی‌شک این هفته بزرگ‌ترین فرصت برای نمایش دستاوردهای ورزش استان است، در تلاش هستیم بیش از ۴۳۰ برنامه فرهنگی و ورزشی را برگزار کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز ادامه داد: در سال جاری ورزشکاران البرزی درخشش قابل‌توجه ای در میدان‌های بزرگ بین‌المللی داشته‌اند که نشان می‌دهد ورزش در البرز از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است، امیدوارم این روند رو به رشد در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

غفرانی با اشاره به اجرای جشن افتتاحیه هفته تربیت‌بدنی در استان، گفت: سی‌ام مهرماه همایشی بزرگ و باشکوه و با حضور همه هیئت‌های ورزشی استان در ورزشگاه شریعتی کرج برگزار می‌شود.

کد مطلب 4430909

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