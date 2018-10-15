به گزارش خبرنگار مهر، هادی تمهیدی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی امورایثارگران شهرستان پاکدشت که با حضور همتی فر مشاور استاندار در امور ایثارگران و غلامرضا یاوند عباسی، مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران در این شهرستان برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلی که پاکدشت شهرستان نبود و جمعیت کمتر از جمعیت فعلی بود یکی از مناظقی که نقش به سزایی در اعزام نیرو به جبهه داشت پاکدشت بود و در آن دوران حدود ۳۷۳ شهید از این منطقه تقدیم نظام و انقلاب کشور شده است.

تمهیدی در ادامه با اشاره به اینکه از مجموع این شهدا در پاکدشت یک خانواده ۵ شهیدی وجوددارد افزود: داشتن ۵ شهید از یک خانواده در پاکدشت از افتخارات این شهرستان است.

فرماندار پاکدشت با بیان اینکه در خصوص اکرام و احترام به خانواده بزرگ شهدا و ایثارگران و جانبازان و ازادگان این شهرستان همواره به مدیریت شهرستان توصیه هایی داشته ایم گفت: در همه جلسات این موضوع مورد اهمیت بوده است که در کنار خدمت به مردم خدمت شایسته و ارزنده به خانواده ایثارگران را داشته باشیم.

وی بیان داشت: وظیفه ما خدمت به همه مردم است و در کنار مردم خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران و ازادگان باید از رنگ و بوی کامل و جامع تری برخوردار باشد و انتظار ما این است که اگر خانواده شهیدی وارد دستگاه اداری می شود مسئول اداره باید کار ان فرد را به خوبی رصد کند و تکریم های لازم برای این عزیزان انجام شود.