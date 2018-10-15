عزاداری زنجانی ها در دهه اول محرم عظمت خاص خود را حفظ کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از صدا و سیمای مرکز زنجان، محسن لطیفی در دیدار با هئیت امنای حسینیه اعظم زنجان، با بیان اینکه مراسم عزاداری زنجانی ها در دهه اول محرم سالهاست، شکوه و عظمت خاص خود را حفظ کرده و سال به سال به خیل عزاداران حسینی در زنجان افزوده می شود، افزود: اجتماع با عظمت مردم در این مراسم به عنوان بزرگترین مجمع عاشقان حسینی در جهان پس از راهپیمایی عظیم اربعین، شناخته می شود.

وی ادامه داد: با پخش مستقیم این عزاداری ها از شبکه های مختلف رسانه ملی، توجه عاشقان اهل بیت به سمت پایتخت شور و شعور حسینی جلب می شود و این مهم توفیق بزرگی است که با توجه اهل بیت نصیب مردم ولایتمدار زنجان شده است .

استاد ولی الله کلامی شاعر اهل بیت عصمت و طهارت هم در این دیدار گفت: مهمترین و ارزشمندترین میراث معنوی که از این مراسم باشکوه ، نصیب زنجانی های فهیم و انقلابی شده است اتحاد، همدلی و معنویت خاصی است که در پرتو عزاداری سالار شهیدان نصیب مردم شهیدپرور زنجان شده است .

کلامی از اهتمام و توجه ویژه رسانه ملی و استانی در انعکاس عزاداری های پایتخت نشینان شور و شعور حسینی تشکر و قدردانی کرد .



در پایان این دیدار کتاب اشعار استاد کلامی به رستم یادبود به مدیرکل مرکز اعطاء گردید.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان همچنین در دیدار با هیئت امنای مسجد زینبیه اعظم با بیان اینکه زینبیه اعظم و حسینیه اعظم زنجان به خوبی توانسته اند به عنوان یک الگوی شایسته و مناسب برای عزاداری ابا عبدالله الحسین(ع) مطرح شوند ، افزود: هر سال همه عاشقان و دوستاران اهل بیت در تمامی نقاط کشور و حتی فراتر از مرزهای جغرافیایی، شاهد حرکت عظیم خیل عاشقان حسینی در هشتم و یازدهم محرم هستند و از قاب رسانه ملی آن را همراهی می کنند.

لطیفی گفت : توجه بیش از پیش و عمیق به مسائل مذهبی و اعتقادی برکات زیادی برای جامعه خواهد داشت که یکی از مهمترین آنها کاهش آسیبها و معضلات اجتماعی است .

وی حسینیه اعظم و زینبیه اعظم زنجان را به عنوان ظرفیتهای بزرگی برای استان و کشور عنوان کرده و گفت : باید از این ظرفیتهای عظیم برای اعتلای فرهنگ ناب و صحیح عاشورایی و همچنین آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی بهره گرفت .

مدیرکل صداوسیمای استان در ادامه با اشاره به فعالیتهای شبانه روزی همکاران مرکز در ایام محرم اشاره کرده و افزود : همکاران خدوم مرکز همه ساله در ایام محرم با تمام توان سعی دارند عزاداری های مردم استان را به نحو شایسته پوشش داده و سهم کوچکی در تعظیم شعائر دینی داشته باشند .

موسوی یکی از مسئولان هیئت امنای زینبیه اعظم زنجان هم در این دیدار ضمن قدردانی از پوشش گسترده و شایسته عزاداری های پرشور استان توسط صداوسیما گفت: زینبیه اعظم و حسینیه اعظم اکنون به الگویی برای عزاداری ساده و بی آلایش در شأن حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تبدیل شده و در این مسیر نقش رسانه ملی انکارناپذیر و ستودنی است.

موسوی با تأکید مجدد بر نقش هیئات مذهبی در تقویت باورهای دینی و اعتقادات مذهبی در جامعه به ویژه در بین جوانان، اظهار داشت : عزاداری های درست و به دور از خرافات می تواند نقش هدایت جامعه در مسیر اسلام ناب محمدی مفید و موثر باشد .