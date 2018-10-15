سفر هیئت تجاری جمهوری خلق چین به مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران ظهر دوشنبه در نشست اقتصادی – تجاری جمهوری خلق چین با مدیران دستگاه های اجرایی مازندران با بیان اینکه دو میلیارد دلار سرمایه گذاری از سوی شرکت های تجاری چینی در استان مازندران صورت گرفته است گفت: معرفی ظرفیت های استان مازندران برای سرمایه گذاری های خارجی از جمله اهداف این نشست است.

وی با اظهار اینکه برای سرمایه گذاری از سوی فعالان اقتصادی جمهوری خلق چین آمادگی داریم گفت: مازندران بیش از سه میلیون و ۲۸۴ هزار نفر جمعیت دارد و با داشتن سه فرودگاه، سه بندر، ۳۸۳ کیلومتر راه آهن، ۳۳۸ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر و همجواری با کشورهای حوزه دریای خزر، تولید سالانه هفت میلیون تن محصولات کشاورزی مستعد برای سرمایه گذاری است.

خیریانپور با بیان اینکه مازندران در زمنیه تولید برخی محصولات از جمله مرکبات، کیوی، برنج، مرغ و غیره رتبه اول کشور را دارد ادامه داد: همچنین این استان در زمینه صنایع دستی و گردشگری سالانه شمار زیادی از مسافران و گردشگران را فرامی خواند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران یادآور شد: همچنین مازندران در زمینه صنایع تبدیلی و محصولات وابسته نیز جایگاه ویژه ای دارد و بنادر استان از طریق دریای خزر و رود ولگا با دیگر کشور مرتبط هستند.

وی با اظهار اینکه فرودگاه ساری بین المللی است تصریح کرد: زیرساخت های مناسب برای سرمایه گذاری در مازندران مهیا است و آمادگی را داریم در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی در زمینه های مختلف سرمایه گذاری های مشترک انجام دهیم.

وی ادامه داد: به دلیل ارتباطات بین جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خلق چین، فرصت برای سرمایه گذاری و تبادلات بین استان های دو کشور نیز مهیا است و مازندران در حوزه های راهسازی، پتروشیمی، صنایع، مواد معدنی و غیره آمادگی برای جذب سرمایه گذار را دارد.

خیریانپور با عنوان اینکه در زمینه خودروسازی، ریل و راه آهن آماده جذب سرمایه گذار را داریم تصرحی کرد: از سرمایه گذاران در بخش های مختلف در استان حمایت خواهیم کرد.

سفر هیئت چینی به مازندران که از صبح دوشنبه آغاز شد دو روز ادامه دارد.