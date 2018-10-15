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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۹

تعطیلی اجراهای تئاتر مولوی به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی (ع)

تعطیلی اجراهای تئاتر مولوی به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی (ع)

اجراهای مرکز تئاتر مولوی روز سه شنبه ۲۴ مهر مصادف با شب شهادت امام حسن مجتبی (ع) تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، اجراهای مرکز تئاتر مولوی به دلیل مصادف شدن با شب شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) در روز سه شنبه ۲۴ مهرماه تعطیل است.

اجرای نمایش های «خدایگان» به کارگردانی رحمت امینی، «روز پزشک» به کارگردانی فرزام رنجبر و «لوله» به کارگردانی علیرضا اجلی، مجددا از روز چهارشنبه ۲۵ مهر از سر گرفته خواهد شد.

از علاقمندان دعوت می شود برای دیدن نمایش های «لوله»، «روز پزشک» و «خدایگان» همه روزه -به جز شنبه ها- به ترتیب در ساعت های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به نشانی خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.

کد مطلب 4430928
فریبرز دارایی

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