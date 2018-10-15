تعطیلی اجراهای تئاتر مولوی به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، اجراهای مرکز تئاتر مولوی به دلیل مصادف شدن با شب شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) در روز سه شنبه ۲۴ مهرماه تعطیل است.

اجرای نمایش های «خدایگان» به کارگردانی رحمت امینی، «روز پزشک» به کارگردانی فرزام رنجبر و «لوله» به کارگردانی علیرضا اجلی، مجددا از روز چهارشنبه ۲۵ مهر از سر گرفته خواهد شد.

از علاقمندان دعوت می شود برای دیدن نمایش های «لوله»، «روز پزشک» و «خدایگان» همه روزه -به جز شنبه ها- به ترتیب در ساعت های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به نشانی خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.