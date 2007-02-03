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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۲۰:۵۴

/هفته بیستم و ششم لیگ برتر فوتبال انگلستان/

پیروزی بولتون و چلسی و توقف لیورپول / تیموریان جانشین استیلیوس شد

پیروزی بولتون و چلسی و توقف لیورپول / تیموریان جانشین استیلیوس شد

هفته بیست و ششم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان با پیروزی بولتون و چلسی و توقف لیورپول همراه بود .

به گزارش خبرنگارمهر، هفته بیست وششم رقابت های فوتبال لیگ برترانگلیس امشب با برگزاری 8 دیدارپیگیری شد که دریکی ازحساسترین دیدارها تیم فوتبال بولتون موفق شد با تک گل آنلکا که دردقیقه 63 به ثمررسید مقابل میزبان خود چارلتون به پیروزی دست یابد.

دراین دیدار آندرانیک تیموریان دردقیقه 50 به جای استلیوس وارد زمین مسابقه شد ودردقیقه 84 از استیلس داوراین دیدارکارت زرد دریافت کرد.

در سایر مسابقات امشب نتایج زیربدست آمد:
* لیورپول صفر - اورتون صفر
* آستون ویلا یک - وستهام صفر
* بلاکبرن 2 - شفیلد یونایتد یک
* چارلتون صفر - چلسی یک
* فولهام 2 - نیوکاسل یک
* منچستر سیتی صفر - ردینگ 2
* ویگان یک - پورتموث صفر

با این پیروزی تیم بولتون 44 امتیازی شد تا رتبه پنجم جدول رده بندی رقابت های فوتبال لیگ برترانگلیس را به خود اختصاص دهد.

کد مطلب 443093

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