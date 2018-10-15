باند سارقان تجهیزات داخل خودرو در همدان منهدم شد

سرهنگ رضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال افزایش سرقت باطری خودرو در شهرستان همدان تحقیقات پیرامون موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام شگردهای خاص پلیسی، سارق حرفه ای قطعات خودرو که به تازگی از زندان آزاد شده بود تحت نظر قرار گرفت و حین سرقت قطعات خودرو در سطح شهر دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

زارعی اظهار داشت: متهم در بازجویی های فنی و تخصصی به ۱۱فقره سرقت باطری خودرو اعتراف و با راهنمایی وی ۲ نفر از خریداران اموال مسروقه نیز دستگیر و در بازرسی از گاراژهای آنان، ۵ دستگاه باطری مسروقه کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

کشف لوازم خانگی قاچاق در همدان

رئیس پلیس آگاهی استان همدان همچنین از کشف ۲۱ دستگاه جاروبرقی، ۲۴ دستگاه ترانس برق و یک دستگاه موتور سیکلت سنگین قاچاق در این استان خبر داد.

سرهنگ رضا زارعی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی حین کنترل خودروهای عبوری در ایستگاه بازرسی شهید زارعی به یک دستگاه اتوبوس که از یکی از شهرستان های غربی به مقصد اصفهان در حال حرکت بود مشکوک و در بازرسی از آن، ۲۱دستگاه جاروبرقی، ۲۴ دستگاه ترانس برق به ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیون ریال کشف و یک نفر متهم به مرجع قضایی معرفی شد.

وی ادامه داد: مأموران گشت خودرویی پلیس آگاهی استان همدان نیز یک دستگاه موتور سیکلت سنگین ۴۰۰ سی سی هوندا فاقد پلاک را متوقف و در بررسی ها مشخص شد ارکان این موتورسیکلت مخدوش و سنگ گرفته بوده و راکب آن فاقد هر گونه مجوز و مدارک قانونی است.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت: در این راستا پرونده تشکیل و در تعزیرات حکومتی تحت رسیدگی است.