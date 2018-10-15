بارش ۱۴ میلی متری باران در دهدز خوزستان/ دمای اهواز ۳۸ درجه

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بالا بودن ضرایب ناپایداری تا آخر هفته وزش تندباد موقت، برخواستن گرد و غبار، رگبار، رعد و برق و همچنین وزش بادهای قابل ملاحظه به ویژه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پیش بینی می شود.

وی افزود: طی شبانه روز گذشته گرمترین نقطه شهر اهواز با دمای هوای ۳۸ درجه سانتیگراد و خنکترین نقطه شهر دهدز با دمای هوای ۱۳ درجه سانتیگراد گزارش شد؛ طی همین مدت دمای هوای شهر اهواز بین ۲۴ و ۳۸ درجه سانیتگراد در نوسان بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان تصریح کرد: میزان بارندگی در شهر دهدز ۱۴، آغاجاری ۱۰، صفی آباد ۸.۱، شوش ۴.۹، گتوند ۲.۵، لالی ۲، اهواز ۱.۷، بستان ۱.۵، ایستگاه کشاورزی اهواز ۰.۸، حسینه ۰.۶، مسجدسلیمان ۰.۳و شوشتر ۰.۲ میلیمتر بارندگی گزارش شده است.