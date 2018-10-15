۳۶ موکب کرمان به زائران پیاده روی اربعین خدمت رسانی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی متقی جعفری پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد اربعین استان کرمان گفت: ۳۷ موکب در استان کرمان ثبت نام و ۳۶ موکب اعلام آمادگی کردند.

وی گفت: بعضی از موکب های ما از استان خارج شده اند و لب مرز هستند و تعدادی دیگر در حال حرکت هستند.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی، اجتماعی استانداری کرمان هم در ادامه این جلسه گفت: کرمان یکی از استان های مهم در حوزه ارائه خدمات به زائران اربعین است .

وی افزود: استان کرمان آمادگی لازم را دارد تا بهتر از سال قبل بتواند به جمع بیشتری از زائران پیاده روی اربعین ارائه خدمات کند.

ملانوری بیان کرد: تا این لحظه ۳۵ هزار نفر برای پیاده روی اربعین در سامانه سماح ثبت نام کرده اند و برای ۲۷ هزار نفر ویزا صادر شده است. بر اساس پیش بینی های صورت گرفته جمع بیشتری در مراسم پیاده روی اربعین از استان کرمان شرکت خواهند کرد.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان گفت: امیدواریم شاهد شکوه و عظمت برگزاری این همایش بزرگ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باشیم.

وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری فرمودند «در یک جنگ روانی قرار گرفته ایم» و قطعا یکی از ثمرات قیام عاشورا که برای همیشه مسلمانان را بیمه کرده تا اجتماع بزرگی شکل دهیم که باعث همدلی و اتحاد می شود و هم گفتمان دینی در این حرکت داشته باشیم و بزرگترین ثمره این قیام تقویت مباحث دینی است.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان کرمان هم در ادامه جلسه امروز گفت: آموزش بهداشتی برای موکب داران با هماهنگی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در حال انجام است.

حسین مصدقی افزود: ۱۰ دستگاه آمبولانس به اضافه دو دستگاه اتوبوس آمبولانس برای مراسم اربعین در نظرگرفته است و ۲۷ نفر از کارشناسان فوریت های پزشکی و یک نفر پزشک از استان کرمان در مرز مهران مستقر خواهند شد.