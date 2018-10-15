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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۰

امام جمعه یزد:

دغدغه تولیدکنندگان برای کسب سود بیشتر بزرگترین اشتباه اقتصادی است

دغدغه تولیدکنندگان برای کسب سود بیشتر بزرگترین اشتباه اقتصادی است

یزد ـ نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد گفت: امروز بسیاری از تولیدکنندگان حتی به قیمت افت کیفیت محصول، تنها دغدغه کسب سود بیشتر دارند که این دیدگاه، بزرگترین اشتباه اقتصادی آنهاست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری ظهر امروز در دیدار با مسئولان دادگستری، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نیروی انتظامی یزد اظهار داشت: کشور ما طی ماه‌های اخیر با مشکلات اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند و اغلب مردم دچار مشکلات اقتصادی و معیشتی جدی شده اند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی به وجود آمده، تاثیر گرفته از مسائل و سیاست‌های خارجی است، افزود: اما بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور نیز نشأت گرفته از فرهنگ ما است.

ناصری خاطرنشان کرد: اکنون شرایط بازار به نحوی شده که به نظر می‌رسد فروشندگان و تولیدکنندگان برای افزایش قیمت کالاهای خود، چشم و هم‌چشمی می‌کنند.

امام جمعه یزد همچنین بیان کرد: فرهنگ غلطی که در بین تولیدکنندگان و حتی برخی کسبه نیز باب شده، این است که به هر قیمتی به دنبال کسب سود بیشتر هستند و دغدغه آنها منحصر به کسب سود بیشتر شده و این موضوع حتی اگر قرار باشد روی کیفیت کالاها و محصولات آنها اثر بگذارد، به آن اهمیتی نمی‌دهند.

وی تصریح کرد: این بزرگترین اشتباه اقتصادی است و ممکن است در کوتاه مدت سودی عاید آنها کند اما در دراز مدت ضربه‌های مهلک اقتصادی به آنها وارد خواهد کرد.

ناصری یادآور شد: این روحیه حتی در زمینه کالاهای صادراتی نیز دیده می‌شود و متاسفانه این سودجویی عده‌ای سبب شده تا کالای ایرانی ارزش و اعتبار خود را در بازارهای خارجی از دست بدهد.

وی همچنین عنوان کرد: شرایط کشور ما اکنون به نحوی است که برخی افراد گمان می‌کنند تنها مشکل کشور، مشکلات اقتصادی است و متاسفانه این دیدگاه سبب شده سایر عرصه‌ها مغفول بماند و دشمن نیز دقیقا همین موضوع را دنبال می کند.

ناصری تصریح کرد: دشمن همه تلاش خود را به کار گرفته تا بتواند از رهگذر مسائل اقتصادی، ارزش‌ها و فرهنگ ناب اسلامی را نیز زیر سئوال ببرد و اگر به این موضوع توجه نداشته باشیم، به سرعت با مشکل مواجه خواهیم شد.

امام جمعه یزد با انتقاد از سکوت در برابر مشکلات فرهنگی و ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرد: هم مردم و هم مسئولان تنها به فکر مشکلات و دغدغه های اقتصادی نباشند و سایر مسائل را نیز مدنظر قرار دهند و توجه جدی داشته باشند.

کد مطلب 4430944

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