دغدغه تولیدکنندگان برای کسب سود بیشتر بزرگترین اشتباه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری ظهر امروز در دیدار با مسئولان دادگستری، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نیروی انتظامی یزد اظهار داشت: کشور ما طی ماه‌های اخیر با مشکلات اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند و اغلب مردم دچار مشکلات اقتصادی و معیشتی جدی شده اند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی به وجود آمده، تاثیر گرفته از مسائل و سیاست‌های خارجی است، افزود: اما بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور نیز نشأت گرفته از فرهنگ ما است.

ناصری خاطرنشان کرد: اکنون شرایط بازار به نحوی شده که به نظر می‌رسد فروشندگان و تولیدکنندگان برای افزایش قیمت کالاهای خود، چشم و هم‌چشمی می‌کنند.

امام جمعه یزد همچنین بیان کرد: فرهنگ غلطی که در بین تولیدکنندگان و حتی برخی کسبه نیز باب شده، این است که به هر قیمتی به دنبال کسب سود بیشتر هستند و دغدغه آنها منحصر به کسب سود بیشتر شده و این موضوع حتی اگر قرار باشد روی کیفیت کالاها و محصولات آنها اثر بگذارد، به آن اهمیتی نمی‌دهند.

وی تصریح کرد: این بزرگترین اشتباه اقتصادی است و ممکن است در کوتاه مدت سودی عاید آنها کند اما در دراز مدت ضربه‌های مهلک اقتصادی به آنها وارد خواهد کرد.

ناصری یادآور شد: این روحیه حتی در زمینه کالاهای صادراتی نیز دیده می‌شود و متاسفانه این سودجویی عده‌ای سبب شده تا کالای ایرانی ارزش و اعتبار خود را در بازارهای خارجی از دست بدهد.

وی همچنین عنوان کرد: شرایط کشور ما اکنون به نحوی است که برخی افراد گمان می‌کنند تنها مشکل کشور، مشکلات اقتصادی است و متاسفانه این دیدگاه سبب شده سایر عرصه‌ها مغفول بماند و دشمن نیز دقیقا همین موضوع را دنبال می کند.

ناصری تصریح کرد: دشمن همه تلاش خود را به کار گرفته تا بتواند از رهگذر مسائل اقتصادی، ارزش‌ها و فرهنگ ناب اسلامی را نیز زیر سئوال ببرد و اگر به این موضوع توجه نداشته باشیم، به سرعت با مشکل مواجه خواهیم شد.

امام جمعه یزد با انتقاد از سکوت در برابر مشکلات فرهنگی و ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرد: هم مردم و هم مسئولان تنها به فکر مشکلات و دغدغه های اقتصادی نباشند و سایر مسائل را نیز مدنظر قرار دهند و توجه جدی داشته باشند.