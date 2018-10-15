به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان‌های استان البرز که در دادگستری استان برگزار شد، در جمع خبرنگاران به موضوع انتقال زندانی‌های ملی از البرز اشاره کرد و گفت: طی چند ماه گذشته بیش از هزار نفر از زندانیان تهران از البرز منتقل‌شده‌اند.

وی در خصوص کلاه‌برداری‌هایی که به روش برداشت از عابر بانک‌ها و کارت‌بانکی در استان البرز انجام‌شده است اشاره کرد و افزود: این موضوع در جلسه‌ای با دادستانی کل کشور بررسی‌شده است.

معاون رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت: گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که این کلاه برادری از طریق تماس زندانیان از زندان رجایی شهر انجام‌شده ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم.

جهانگیر با تأکید بر اینکه با جرائم زندانیان دربند به‌شدت برخورد می‌شود، گفت: در زندان‌ها کنترل بیشتری را لحاظ کرده‌ایم.

وی در بخش دیگری بابیان اینکه درزمینهٔ جلوگیری از ورود اقلام ممنوعه به زندان‌ها نیاز به همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: این وزارتخانه باید به لحاظ فنی و اطلاعاتی با سازمان زندان‌ها همکاری داشته باشد.

رئیس سازمان زندان‌های کشور در خصوص کشفیاتی که در زندان‌ها از افراد زندانی به‌دست‌آمده نیز توضیح داد: با توجه به اینکه زندان‌ها در شهر و در مجاورت مناطق مسکونی هستند ممکن است اقلام ممنوعه به‌صورت پرتابی و یا حمل غیرقانونی از طریق پنهان‌سازی و دیگر موارد این‌چنینی وارد فضای درونی زندان‌ها شود که بدین منظور در مبادی ورودی زندان‌ها بازرسی‌ها را تشدید کرده‌ایم.

جهانگیر ادامه داد: اگر در خصوص کشفیات در زندان افزایش وجود دارد به دلیل تشدید بازرسی‌ها در مبادی ورودی زندان است تا جلوی ورود اقلام ممنوعه به زندان گرفته شود و از طرفی محیط زندان‌ها نیز امن شود.

وی ابراز امیدواری کرد تا با کمک دولت هوشمند سازی ورودی زندان‌ها انجام شود و گفت: ازجمله این اقدامات می‌توان به استفاده از دستگاه بازرسی «ایکس. ری» در مبادی زندان‌ها اشاره کرد تا با تحقق این مهم از ورود اقلام ممنوعه جلوگیری شود.

معاون رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری به آمار زندانیان رأی باز کشور اشاره کرد و گفت: آمار این افراد حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر در طول یک روز است که البته این آمار در نوسان است و گاهی به بیش از پنج هزار نفر هم می رسد و بعضی روزها هم تعداد این افراد زندانی حدود دو هزار نفر می‌شود.

جهانگیر تعداد زندانیان رأی باز استان البرز را ۲۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: برنامه دستگاه قضا این است که با اعمال سیاست‌هایی ازجمله مجازات جایگزین روند بهتری در کم شدن سطح جرائم حاصل شود.