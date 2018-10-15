امنیت با حفظ اعتماد و سرمایه اجتماعی به دست می آید

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خرم نیا بعد از ظهر امروز دوشنبه در نشست شورای اداری قروه که در آن فرمانده جدید انتظامی شهرستان معرفی شد، اظهار داشت: امروزه امنیتی که در کشور وجود دارد امنیتی پایدار و توسعه یافته بوده که با مشارکت مردم به دست آمده است.

وی با بیان اینکه باید قدردان این مردم باشیم، افزود: همه باید مراقب و هوشیار بوده و خود را خدمت گذار واقعی این مردم دانسته و با خدمت رسانی بی منت و با کیفیت برای ایجاد امنیت و آرامش در کشور حرکت کنیم.

به گفته وی حفظ اعتماد و سرمایه اجتماعی مسئله ای است که باید بسیار مدنظر قرار گیرد و بدانیم که اگر با روحیه جهادی به مردم خدمت کنیم این اتحاد و یکپارچگی در جامعه از بین نخواهد رفت.

خرم نیا به اشاره به انتخاب فرماندهان نیروی انتظامی، تصریح کرد: در این زمینه سعی می کنیم افرادی را انتخاب کنیم که هم از نظر فردی و هم از نظر کاری دارای صلاحیت های ویژه ای هستند و در واقع کسانی را بر می گزینیم که از تدبیر به جای شمشیر بهره ببرند.