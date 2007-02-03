حملات امروز عراق 429 کشته و زخمی برجای گذاشت / دو نظامی دیگر آمریکا کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، پلیس عراق اعلام کرد که هفت خودروی بمب گذاری شده و سه بمب امروز در شهر"کرکوک" در شمال عراق منفجر شد که در جریان آن دستکم چهار نفر کشته و 37 نفر دیگر زخمی شدند.

شبکه تلویزیونی الجزیره قطر نیز گزارش داد که انفجار بمب در محله "الوحده " شهر موصل در شمال عراق به زخمی شدن سه نفر منجر شد و انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در مرکز شهر "المحمودیه" در جنوب بغداد نیز یک کشته و 9 زخمی برجای گذاشت.

برپایه این گزارش، درگیری افراد مسلح و ساکنان روستای "خزنابات" نیز یک کشته برجای گذاشت و چهار نفر بر اثر اصابت گلوله های خمپاره زخمی شدند.و نیروهای امنیتی شهر کربلا نیز 25 فرد مسلح را دستگیر کردند.

درهمین حال، ارتش آمریکا امروز اعلام کرد که دو نظامی این کشور دیروز در جریان حملات مختلف در استان "الانبار" درغرب عراق کشته شده اند و نیروهای آمریکایی چهار جنگجوی خارجی را کشته و 29 تروریست را در شهرهای فلوجه، الطارمیه و الرمادی بازداشت کردند.

این درحالیست که شمار تلفات انفجار یک دستگاه کامیون بمب گذاری شده در بازاری در منطقه "الصدریه" در مرکز بغداد نیز به 125 کشته و 245 زخمی افزایش یافت.