به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب‌الدین چاوشی ظهر دوشنبه در نشست مشترک کارگروه اشتغال و توسعه روستایی و عشایری استان سمنان به میزبانی سالن یادگار امام(ره) استانداری با حضور سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری ضمن بیان اینکه استفاده از ظرفیت روستاها برای توسعه اقتصادی استان سمنان ضروری است، ابراز داشت: روستاها موتور محرک اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود زیرا بسیاری از نیازهای اولیه به‌راحتی و هزینه کم در روستاها تولید می‌شوند.

وی بابیان اینکه دولت برای توسعه اقتصادی روستاها برنامه‌های خوبی را تدوین کرده است، افزود: ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی ازجمله آن‌ها محسوب می‌شود که می‌توان با طرح‌های توجیه‌پذیر و قابل‌اجرا از سوی جوامع بومی و محلی مهاجرت معکوس را در روستاها شاهد باشیم.

استاندار سمنان بابیان اینکه برای توسعه مناطق روستایی و محروم کشور راهبردهای مناسبی منظور شده است، ابراز داشت: به‌راحتی می‌توان از این برنامه‌ها برای افزایش رونق اقتصادی استان بهره برد به‌شرط آنکه راهکارهای لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شود.

چاوشی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه تلاش دولت در راستای رفع گرفتاری‌های مردم است بنابراین برای تحقق این مقصود باید مسئولان دستگاه‌های اجرایی و مردم نیز مشارکت فعال داشته باشند تا بتوان به افزایش اشتغال و توسعه کسب‌وکار در استان دست‌یافت.

وی بابیان اینکه راه‌اندازی فرودگاه‌های استان در دستور کار قرار دارد و مرتب توسعه آن‌ها پیگیری می‌افزود: قطعاً توسعه همه‌جانبه استان در بخش‌های مختلف رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت لذا ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی و رفع موانع موجود در پیشبرد اهداف موردنظر مؤثر خواهد بود.