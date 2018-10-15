۷۰۰ کیلومتر با مردم به رنگ سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، روزهای پاییز برای اعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با سفری رقم خورد که با هدف بررسی موارد حوزه درمانی مردم انجام شد.

در این سفر، ۷۰۰ کیلومتر از خاک فارس، طی شد تا با نگاهی موشکافانه، آلام مردم از نزدیک لمس شود و برای کاهش آن، مرهمی اندیشیده شود.

دکتر علی بهادر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در دومین دور سفرهای شهرستانی، از ابتدای حضور در این مسئولیت، بار دیگر به شمال شرق فارس سفر کرد تا از نزدیک، بر روند خدمات رسانی به مردم این منطقه نظارت کند.

سفری که اگر چه تلخ آغاز شد، اما پایانی شیرین داشت .این سفر یک روزه که با همراهی جمعی از اعضای هیات رئیسه دانشگاه در حیطه های مدیریتی بهداشت، درمان، توسعه، دارو و اجتماعی رقم خورد، از حضور بر صحنه حادثه واژگونی اتوبوس محور اصفهان_شیراز و نظارت بر روند خدمات رسانی به مصدومان این حادثه آغاز شد.

پس از اطمینان از تکمیل چرخه درمان مصدومان این حادثه، «قادرآباد» نخستین مقصد سفر دکتر بهادر و هیات همراه بود.

بیمارستان سیدالشهدا(ع) قادرآباد با پذیرش ماهانه حدود چهار هزار بیمار، نخستین مرکزی بود که مورد بازدید قرار گرفت.

این بازدیدها با حضور در پروژه خیرساز ساخت مرکز خدمات جامع سلامت شهید بهشتی و در ادامه نیز سفر به سرچهان و بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت ۱۰ تخت خوابی شهدای سرچهان، ادامه یافت.

از جمله اقدامات ابتکاری در این منطقه، تجمیع خدمات بهداشت، درمان و اورژانس، به عنوان یک حلقه کامل از سلامت بود که با هدف تسریع در خدمت و همچنین مدیریت صحیح امکانات و منابع صورت گرفته است و رئیس دانشگاه و هیات همراه، با حضور در واحدهای مختلف این و نظارت بر نحوه اجرای فرآیندها، دستورات لازم را در خصوص تعامل کارآمد این حلقه های خدمتی، در مسیر رضایت مردم، صادر کردند.

نماز ظهر، در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بوانات اقامه شد و با بازدید نظارتی از بیمارستان، به عنوان وجهه ای دیگر از جلب رضای معبود، ادامه یافت.

دکتر بهادر که سال هاست با چهره جراحی چیره دست شناخته شده، با دیدگاه متاثر از پیشینه علمی خود، در این بازدیدها نیز با همین نگاه، بر نحوه خدمات رسانی نظارت می کند تا دستاورد این سفرها، علاوه بر توسعه کمی خدمات و پیشبرد پروژه ها و تجهیزات، ارتقای کیفی خدمات و رضایتمندی بیشتر مردم نیز باشد.

صفاشهر، دیگر مقصد این سفر بود که ابتدا با یک نشست مشورتی و هم اندیشانه، با حضور مسوولان مناطق مورد بازدید و تیم بازدیدکننده دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز شد تا در یک جمع بندی کلی، تصمیماتی موثر در مسیر توسعه خدمات و رفع موانع اتخاذ شود.

کودک صفاشهری که شیرینی دیگری به این سفر بخشید و با اهدای گل به دکتر بهادر، پزشک معالجش، به خاطر درمان و بهبودی اش قدردانی کرد.

این سفر هفتصد کیلومتری که با همراهی رحیم زارع نماینده مردم این شهرستان ها همراه بود، تا دورترین مناطق فارس، تا مرزهای استان یزد پیش رفت و گام به گام با گفت و گوی مسوولان سلامت استان فارس با مردم این مناطق و آگاهی میدانی از روند ارائه خدمت همراه بود.

