به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر دوشنبه در نشست با جامعه نابینایان استان به مناسبت ۲۳ مهرماه روز جهانی عصای سفید اظهار داشت: استعدادهای فراوان و عزم و همتی در نابینایان وجود دارد که برای آحاد جامعه درس‌آموز است و عصای سفیدی که شما عزیزان به دست دارید پرچم استقلال، خوداتکایی و عزت نفس شماست.

مدیر کل روابط عمومی استانداری بوشهر ضمن تبریک روز جهانی عصای سفید به نابینایان از حضورشان در استانداری تشکر کرد و افزود: مناسب‌سازی معابر و تجهیزات خدمات عمومی نیاز اصلی جامعه معلولان است و بدون شک تاکید و تسریع در مناسب‌سازی می‌تواند در تحقق حقوق شهروندی معلولان کمک کند.

کاظمی اصلاح نوع نگاه به جامعه نابینا را ضروری خواند و گفت: نابینایان بیش از نیاز به مناسب‌سازی محیط‌های موجود شهری و تجهیزات، به مناسب‌سازی نگاه جامعه نیاز دارند.

وی اضافه کرد: جامعه می‌تواند از پتانسیل و ظرفیت جامعه معلولان بیش از پیش بهره ببرد و این در گرو شناخت توانمندی‌ها و اصلاح نوع نگاه به این جامعه است.

مناسب‌سازی معابر برای نابینایان

مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر نیز با اشاره به اهمیت مناسب‌سازی محیط‌ها و معابر شهری برای نابینایان گفت: انتظارات و مشکلات نابینایان را به شهرداری‌های استان اعلام و برای رفع آنها پیگیری می‌کنیم.

حمید بردستانی با اظهار خرسندی از حضور در جمع نابینایان یادآور شد: توان و ظرفیت نابینایان و توفیق جامعه معلولان در عرصه‌های مختلف باعث افتخار است.