فوت نزدیک به ۲۸ هزار تهرانی طی ۶ ماهه ابتدایی امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خال با اشاره به آمار فوت شدگان تهرانی در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۷ اظهار کرد: از ابتدای امسال ۲۷ هزار و ۹۵۸ نفر در پایتخت فوت کردند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۷۳۴ نفر نوزاد بودند، اضافه کرد: همچنین ۱۶ هزار و نفر ۱۴ از فوت شدگان را آقایان و ۱۱ هزار و نفر ۲۱۰ را خانم ها به خود اختصاص داده اند.

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا (س) با بیان اینکه رده سنی (۵ تا ۹ سال) کمترین میزان فوت شدگان را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: در مجموع از ابتدای سال ۹۷، ۱۶۲ نفر در این رده سنی جان خود را از دست داده اند که ۹ نفر آنها را نوزادان، ۹۳ نفر را افراد مذکر و ۶۰ نفر را افراد مونث به خود اختصاص داده اند.

خال با اشاره به اینکه بیشترین فوت شدگان از نظر سنی (۶۵ سال به بالا) اعلام شده اند، اضافه کرد: در مجموع در این رده سنی ۱۶ هزار و ۵۳۳ نفر جان خود را از دست داده اند که ۸ هزار و ۸۴۲ نفر از آنها را افراد مذکر و ۷ هزار و ۶۹۱ نفر را افراد مونث به خود اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۷ تا پایان شهریور ماه در مجموع ۱۸ هزار و ۹۱۹ نفر در بهشت زهرا (س) دفن شده اند، گفت: از این تعداد ۶۲۳ نفر را نوزادان، ۷ هزار و ۷۷۸ نفر را افراد مونث و ۱۰ هزار و ۵۱۸ نفر را افراد مذکر به خود اختصاص داده اند.

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا (س) با بیان اینکه همچنین ۹ هزار و ۳۹ نفر در سال ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷ خارج از بهشت زهرا به خاک سپرده شده اند، تصریح کرد: از این تعداد ۱۱۱ نفر را نوزادان، ۵ هزار و ۴۹۶ نفر را افراد مذکر و ۳ هزار و ۴۳۲ را افراد مونث به خود اختصاص داده اند.

خال با اشاره به کمترین و بیشترین علت فوت در مدت یاد شده عنوان کرد: بیماری سل دستگاه تنفسی با یک مورد فوتی (مونث) کمترین میزان علت فوت و ۲ هزار و ۷۲۴ نفر به علت سکته قلبی(آنفاکتوس) به تفکیک هزار و ۹۳ نفر خانم و هزار و ۶۳۱ نفر آقا، جان خود را از دست داده اند.

وی با بیان اینکه کمترین تعداد متوفیات در منطقه ۲۱ اعلام شده است، گفت: در این منطقه در مجموع ۲۱۰ نفر به تفکیک ۱۲۵ نفر مذکر، ۸۴ نفر مونث و یک نفر نوزاد بوده است.

به گفته مدیر عامل سازمان بهشت زهرا (س) همچنین منطقه ۴ با هزار و ۷۴۰ مورد فوتی به تفکیک هزار و ۲۱ نفر آقا، ۷۱۴ نفر خانم و ۵ نفر نوزاد بیشترین تعداد فوتی را به خود اختصاص داده است.