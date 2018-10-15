استفاده از موتورسیکلت برقی برای زنان نیازمند قوانین خاص است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح خط تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های برقی اظهار داشت: در پی تولید موتورسیکلت برقی و کاهش آلودگی هوا،‌ باید فرهنگ سازی و زمینه استفاده از موتورسیکلت های برقی برای تمام شهروندان فراهم شود.

وی بیان داشت: محدودیتی برای استفاده از موتورسیکلت برقی برای زنان نداریم اما نیاز به وضع قوانین خاص است.

استاندار اصفهان اعلام کرد: بدنبال تولید موتورسیکلت های برقی، تا سه سال آینده از تردد ۴۰۰ هزار موتور سیکلت بنزینی جلوگیری و فضا را برای تردد موتورسیکلت برقی فراهم می کنیم.

وی با اشاره به اینکه موتورسیکلت تاثیر زیادی در بروز آلودگی هوا دارد،‌ بیان داشت: بیش از ۳۵ درصد آلودگی شهرها ناشی از تردد وسایل نقلیه است و استفاده از موتورسیکلت‌های برقی یکی از اقدامات لازم برای کاهش آلایندگی است.

یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب منابع آبی جدید برای زاینده رود ایجاد می شود

مهرعلیزاده گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در استان اصفهان تردد می‌کند.

وی از اجرای هفت پروژه برای رفع مشکل کم آبی استان اصفهان خبر داد و افزود: احیای تالاب گاوخونی به ظرفیت ۶۰ میلیون متر مکعب یکی از این پروژه‌ها است.

مهرعلیزاده گفت: در صورت اجرای این هفت پروژه می توانیم از مهاجرت مردم اصفهان جلوگیری کنیم.

وی تامین آب، ایجاد اشتغال و محیط زیست، را از اولویت برنامه‌های استانداری اصفهان دانست و تصریح کرد: تأمین آب و منابع جدید در حوزه زاینده‌رود به میزان یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب تا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب شامل انتقال آب از سد کوهرنگ، بهشت‌آباد و سایر منابع بخشی از مراحل اجرایی این طرح است.

پساب شهر اصفهان برای بخش کشاورزی استفاده خواهد شد

استاندار اصفهان از توسعه کشت‌های جایگزین و افزایش اشتغال خبر داد و افزود: با استفاده از هفت میلیون مترمکعب آب در ۱۲ شهر حوزه زاینده‌رود ۶۳ هزار شغل ایجاد می‌شود اما در گذشته با مصرف آب به میزان ۵۰ برابر بیشتر تنها ۲۷ هزار شغل ایجاد شده بود.

وی با بیان اینکه پایش کنترل و توزیع سالانه آب از سراب تا پایاب و لوله‌گذاری حدود ۲۰۰ کیلومتر در برخی مسیرها از دیگر بخش‌های اجرای این طرح است، اضافه کرد: با اجرای این طرح‌ها به دنبال جریان دائمی آب در زاینده‌رود اصفهان هستیم.

مهرعلیزاده با اشاره به نصب ۴۵۰ کنتور هوشمند در یکی از حوزه‌های زاینده‌رود، عنوان کرد: در آینده‌ نزدیک با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان پساب شهر اصفهان جمع‌آوری و برای بخش کشاورزی با رعایت همه استانداردها استفاده می‌شود.