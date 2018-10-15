به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسینیان پیش از ظهر دوشنبه در آیین رونمایی از یادمان دو شهید گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، بابیان اینکه ایجاد یادمان‌های شهدا با برگزاری آیین‌های درخور و منزلت شهدا در سطح جامعه شکل و تجلی پیدا کند، تأکید کرد: شهدا مظهر عزت ایران اسلامی محسوب می‌شوند و لذا باید یادشان را همواره گرامی داشت.

وی بابیان اینکه قدردانی از رشادت‌ها و جان‌فشانی‌های ایثارگران و شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس ضروری است، اظهار داشت: شهادت افتخاری بزرگ و یک هدیه الهی است و باید درراه و مسیر شهدا گام برداریم.

ضرورت هوشیاری در برابر دشمنان

امام‌جمعه دامغان با اشاره به اینکه دامغان در به پیروزی رسیدن انقلاب، هشت سال دفاع مقدس و دفاع حرم اهل‌بیت (ع) ۶۵۰ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است، تأکید داشت: این شهرستان در تقدیم شهدا نسبت به جمعیت بعد از اصفهان رتبه دوم کشوری را دارد و همچنین به وجود یک هزار و ۶۰۰ جانباز و ۳۳ آزاده سرافراز افتخار می‌کند.

حسینیان، اظهار داشت: هرگز نباید تسلیم زیاده‌خواهی‌های دشمنان شد و بلکه از آرمان‌های امام، رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهدا، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد.

وی با تأکید بر اینکه مردم ایران ملتی رشید و آگاه است و همانند دفاع مقدس باید در برابر دشمنان و مشکلات مقاومت و مبارزه و صبر و شکیبایی را بیش از گذشته پیشه کرد، ابراز داشت: همه ما باید مبلغ ولایت و شهدا باشیم و نباید بگذاریم دشمنان با القاء شایعات در جامعه به دنبال توطئه و براندازی نظام باشند و به اهداف خود دست پیدا کنند.

امام‌جمعه دامغان درباره ضرورت هوشیاری در جامعه و بابیان اینکه دشمنان روی گسل‌های اجتماعی دست گذاشته است، گفت: بنابر فرموده رهبر انقلاب ما هرگز جنگ نظامی نخواهیم داشت و به دنبال مذاکره نخواهیم بود.

در این آیین از خانواده معظم شهدای مدافع حرم تقدیر شد.