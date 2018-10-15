رضا خواجه ای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت صد درصدی مردم مناطق زلزله زده در بازسازی ها اظهار داشت: امیدواریم با اقدامات صورت گرفته بتوانیم در زمان مشخص شده کار بازسازی و ساخت و سازها به اتمام برسد.

وی افزود: تا کنون در این مناطق عملیات ۳۴ هزار و ۹۷۰ واحد در استان کرمانشاه پی کنی، ۳۵۰ واحد عملیات آرماتوربندی و فنداسیون، ۲۷ هزار اجرای اسکلت ، ۲۱ هزار اجرای عملیات دیوارچینی، ۲۱ هزار و ۵۰۰ واحد اجرای سقف و ۱۶ هزار اجرای عملیات گچ و خاک اجرایی شده است.

رییس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه بیان کرد: در کنار ساخت و سازها عملیات تعمیری واحدهای خسارت دیده هم ادامه دارد و در این راستا کار تعمیر و مرمت ۵۳ هزار و ۳۵۰ واحد به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه هفته گذشته ۱۴ هزارمین واحد مسکونی روستایی در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب افتتاح شد، ابراز داشت: عملیات سخت و ساز در این مناطق ادامه دارد.

خواجه ای همچنین با بیان اینکه در مرحله دوم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن آهن با قیمت تعاونی خریداری شده است، تصریح کرد: ۷ هزار تن از این میزان آهن آلات در بین مردم توزیع شده است و مابقی نیز در حال حمل به مناطق زلزله زده است و در صورت تحویل آن به انبار آهن در این مناطق میان مردم زلزله زده توزیع می شود.

