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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۳

رییس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه عنوان کرد

توزیع ۷۰۰۰ تن آهن با قیمت تعاونی بین زلزله‌زدگان

توزیع ۷۰۰۰ تن آهن با قیمت تعاونی بین زلزله‌زدگان

کرمانشاه_رییس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه از توزیع ۷ هزار تن آهن با قیمت تعاونی بین زلزله‌زدگان خبر داد.

رضا خواجه ای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت صد درصدی مردم مناطق زلزله زده در بازسازی ها اظهار داشت: امیدواریم با اقدامات صورت گرفته بتوانیم در زمان مشخص شده کار بازسازی و ساخت و سازها به اتمام برسد.

وی افزود: تا کنون در این مناطق عملیات ۳۴ هزار و ۹۷۰ واحد در استان کرمانشاه پی کنی، ۳۵۰ واحد عملیات آرماتوربندی و فنداسیون، ۲۷ هزار اجرای اسکلت ، ۲۱ هزار اجرای عملیات دیوارچینی، ۲۱ هزار و ۵۰۰ واحد اجرای سقف و ۱۶ هزار اجرای عملیات گچ و خاک اجرایی شده است.

رییس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه بیان کرد: در کنار ساخت و سازها عملیات تعمیری واحدهای خسارت دیده هم ادامه دارد و در این راستا کار تعمیر و مرمت ۵۳ هزار و ۳۵۰ واحد به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه هفته گذشته ۱۴ هزارمین واحد مسکونی روستایی در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب افتتاح شد، ابراز داشت: عملیات سخت و ساز در این مناطق ادامه دارد.

خواجه ای همچنین با بیان اینکه  در مرحله دوم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن آهن با قیمت تعاونی خریداری شده است، تصریح کرد: ۷ هزار تن از این میزان آهن آلات در بین مردم توزیع شده است و مابقی نیز در حال حمل به مناطق زلزله زده است و در صورت تحویل آن به انبار آهن در این مناطق میان مردم زلزله زده توزیع می شود.
 

کد مطلب 4431011

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