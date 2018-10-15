توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی از سوی مسئولان فرهنگی مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر دوشنبه در آیین اختتامیه چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که با حضور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در اراک برگزار شد، اظهار داشت: سفره پر برکت و نورانی قرآن در این سرزمین پاک و نورانی گسترش پیدا کرده است و باید بسترهای لازم برای حاکمیت قرآن و اسلام فراهم شود.

وی افزود: جامعه اسلامی ایران هویتی نشأت گرفته از فرهنگ قرآنی دارد و به برکت همین قرآن و خون شهدا، امروز فرهنگ الهی قرآن کریم در کشور در حال توسعه است.

دری نجف آبادی تصریح کرد بدون شک حرکت در مسیر انوار قرآنی می تواند بر سلامت جامعه و کاهش آسیب ها بسیار موثر باشد و کسانی که برای تحقق گسترش انوار قرآنی در جامعه تلاش می‌کنند باید مورد قدردانی قرار گیرند.

وی بیان داشت: باید برای پرورش نوجوانان و جوانانی که دوستدار اهل بیت(ع) و علاقمند به تفسیر و تبیین قرآن و شناخت شجره طیبه هستند تلاش شود؛ در استان مرکزی در این زمینه استعدادهای فراوانی وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان کرد: ظهور علمای برجسته قرآنی در جامعه امروز به برکت همین انوار الهی قرآن کریم بوده تا جامعه قرآنی بتواند با فعالیت در رشته های مختلف قرآنی مفاهیم آن را دریابد و از وجود قرآن منور شود.